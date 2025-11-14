IND vs SA 1st Test Live Streaming: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 14 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में शुरू हो रहा है. यह मौका इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों टीमें करीब पांच साल बाद भारतीय सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट में आमने-सामने होंगी. घरेलू मैदान पर लगातार जीत की लय बनाए रखने के इरादे से उतरी भारतीय टीम इस सीरीज की शुरुआत दमदार तरीके से करना चाहेगी.

इंग्लैंड दौरे को 2-2 से ड्रॉ करने और वेस्टइंडीज पर क्लीन स्वीप के बाद भारत का आत्मविश्वास काफी ऊंचा है. नए कप्तान शुभमन गिल की अगुआई में टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2027 फाइनल की रेस में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहेगी. वहीं, मौजूदा WTC चैंपियन दक्षिण अफ्रीका की टीम भी हल्के में लेने लायक नहीं है. ये वही प्रोटियाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हाल ही में दो मैचों की टेस्ट सीरीज में पटखनी दी थी. इसके अलावा कप्तान टेंबा बावुमा भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ WTC 2025 फाइनल के बाद पहली बार टेस्ट कप्तानी कर रहे हैं.

मैच कब होगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट आज यानी14 नवंबर (शुक्रवार) से शुरू होगा.

मैच कहाँ खेला जाएगा?

यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा.

मैच कितने बजे शुरू होगा?

पहले टेस्ट की शुरुआत सुबह 9:30 बजे IST से होगी.

टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित किया जाएगा. दर्शक Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi सहित अन्य क्षेत्रीय चैनलों पर मैच देख पाएंगे.

ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां मिलेगी?

मोबाइल पर मैच देखने के लिए जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. दर्शक मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर आसानी से मैच देख सकेंगे.

दोनों टीमों के स्क्वॉड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उप-कप्तान/विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल.

साउथ अफ्रीका: टेंबा बावुमा (कप्तान), ज़ुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मारको यानसन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डे जोरजी, सेनुरन मुथुसामी, वियान मुल्डर, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन (विकेटकीपर), केशव महाराज, ऐडन मार्करम.