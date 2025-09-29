आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए

बीसीसीआई नवंबर में आईसीसी की अगली बैठक में एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नकवी के खिलाफ ‘कड़ा विरोध दर्ज’ करेगा. नकवी ने भारतीय टीम द्वारा दुबई में उनसे एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार के बाद चैम्पियन टीम को ट्रॉफी ही नहीं दी.

बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने टीम के इनकार को सही ठहराते हुए कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति से भारतीय टीम ट्रॉफी नहीं ले सकती जो ‘देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा हो.’ भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया है.

नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ अपने देश के गृहमंत्री भी हैं. सैकिया ने कहा ,‘‘ जहां तक ​​ट्रॉफी का सवाल है, ट्रॉफी वितरण का सवाल है, भारत उस व्यक्ति से ट्रॉफी नहीं ले सकता जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है.’’

उन्होंने कहा ,‘‘ हमने उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार किया लेकिन इससे उस व्यक्ति को ट्रॉफी और पदक अपने साथ अपने होटल ले जाने की अनुमति नहीं मिल जाती.’’ उन्होंने कहा ,‘‘ यह अप्रत्याशित है, बहुत बचकाना है और हम नवंबर के पहले सप्ताह में दुबई में होने वाली आगामी आईसीसी बैठक में आईसीसी के समक्ष बहुत कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे.’’

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने क्या कहा

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस पूरे मुद्दे पर ,कहा कि विजयी टीम को याद रखा जाता है ट्रॉफी को नहीं. सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ मैने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि विजयी टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई हो, लेकिन मेरे लिये मेरे खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ ही असली ट्रॉफी है.’’

भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. भारत ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान से तीन मैच खेले और तीनों जीते.

सूर्यकुमार ने बाद में एक्स पर लिखा ,‘‘ मैच पूरा होने के बाद सिर्फ चैम्पियंस को याद रखा जाता है, ट्रॉफी की तस्वीर को नहीं.’’ टीम के नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार पर उन्होंने कहा ,‘‘ हमने मैदान पर यह फैसला लिया. किसी ने हमसे ऐसा करने के लिये कहा नहीं था.’’