हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia vs Pakistan Playing 11: पाकिस्तान ने जीता टॉस, भारत ने किए 2 बदलाव; PAK टीम में 6 स्पिनर

India vs Pakistan Playing 11: पाकिस्तान ने जीता टॉस, भारत ने किए 2 बदलाव; PAK टीम में 6 स्पिनर

IND vs PAK T20 WC 2026 Toss: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें लीग मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें श्रीलंका के कोलंबो में आमने-सामने हैं. मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 15 Feb 2026 06:59 PM (IST)
IND vs PAK T20 World Cup 2026 Toss Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें लीग मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें श्रीलंका के कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में आमने-सामने हैं. मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. मुकाबले में भारत ने प्लेइंग 11 में दो बदलाव किए हैं. वहीं पाकिस्तान ने अपनी इलेवन में 6 स्पिनरों को चुना है. 

भारतीय टीम में दो बदलाव अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव के रूप में हुए हैं. कुलदीप को अर्शदीप सिंह की जगह शामिल किया गया है. टीम में जसप्रीत बुमराह के रूप में सिर्फ एक मुख्य तेज गेंदबाज को शामिल किया गया है. हालांकि हार्दिक पांड्या दूसरे पेसर का किरदार अदा करेंगे. 

टॉस के बाद क्या बोले पाकिस्तान के कप्तान?

टॉस के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे. यह थोड़ा मुश्किल दिखता है, तो हमें लगता है कि शुरुआती पहले कुछ ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिलेगी इसलिए हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं. यह बड़ा मैच है. हम सभी यह जानते हैं. हमारी टीम में सभी रिलैक्स्ड हैं. हम इस मैच पर फोकस कर रहे हैं और हम इस चैलेंज के लिए उत्साहित हैं."

टॉस के बाद बोले भारतीय कप्तान?

टॉस के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "कोई दिक्कत नहीं (पहले बैटिंग करने से). हम पहले बैटिंग की तरफ नहीं देख रहे थे. हमने यहां के रिजल्ट देखे हैं और हमने पिछले दो मैचों में बल्लेबाजी की है और दोनों ही मैचों में डिफेंड करते हुए जीत हासिल की है, इसलिए हम कुछ भी बदलना नहीं चाहते हैं."

आगे बड़े अवसर पर बात करते हुए सूर्या ने कहा, "मुझे लगता है कि यह कहना आसान होता कि यह सिर्फ दूसरा गेम है. लेकिन यह एक अवसर है. इन खेलों में हमेशा बहुत कुछ दांव पर लगा होता है, लेकिन साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं."

मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

मुकाबले में पाकिस्तान की प्लेइंग 11

सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, उस्मान खान (विकेटकीपर), शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक.

Published at : 15 Feb 2026 06:40 PM (IST)
Toss India Vs Pakistan T20 World Cup 2026
