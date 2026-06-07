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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 वर्ल्ड कप में कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच? नोट कर लीजिए टीम इंडिया का शेड्यूल

T20 वर्ल्ड कप में कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच? नोट कर लीजिए टीम इंडिया का शेड्यूल

India vs Pakistan Womens T20 World Cup 2026; महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 12 जून से होगी. पहले से जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का हाई-वोल्टेज मुकाबला कब खेला जाएगा?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Jun 2026 11:21 PM (IST)
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महिला टी20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण शुरू होने से पहले ही ऐतिहासिक बन चुका है. दरअसल 2026 में ऐसा पहली बार होने जा रहा है, जब महिला टी20 वर्ल्ड कप में दुनिया के कुल 12 देश हिस्सा ले रहे हों. इंग्लैंड एंड वेल्स की मेजबानी में यह विश्व कप टूर्नामेंट 12 जून से शुरू होकर 5 जुलाई तक चलेगा, जिसमें कुल 33 मैच खेले जाएंगे.

इस बीच सबकी नजरें भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर टिकी होंगी. चाहे पुरुष टीम खेल रही हो या महिला टीम, भारत-पाकिस्तान मैच का एक अलग ही रोमांच होता है. इस बार यह हाई-वोल्टेज मुकाबला 14 जून को बर्मिंघम में खेला जाएगा. इसी के साथ यहां भारत के पूरे वर्ल्ड कप शेड्यूल पर भी नजर डाल लीजिए.

भारत का पूरा टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल

  • 14 जून - भारत बनाम पाकिस्तान (बर्मिंघम)
  • 17 जून - भारत बनाम नीदरलैंड्स (लीड्स)
  • 21 जून - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (मैंचेस्टर)
  • 25 जून - भारत बनाम बांग्लादेश (मैंचेस्टर)
  • 28 जून - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (लंदन)

भारत बनाम पाकिस्तान - हेड टू हेड

महिला टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की शुरुआत 2009 में की गई थी. अब तक 9 बार वर्ल्ड कप खेला जा चुका है, जिनमें भारत और पाकिस्तान का 8 बार आमना-सामना हुआ है. इनमें 6 बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है और केवल 2 बार पाकिस्तान को जीत मिली है. जब 2024 के वर्ल्ड कप में भारत-पाक मैच हुआ, तब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से पटखनी दी थी.

वहीं महिला टी20 क्रिकेट के इतिहास को उठाकर देखें तो अब तक भारत और पाकिस्तान की 16 बार टक्कर हुई है. यहां भी भारत का दबदबा रहा है क्योंकि 16 मैचों में 13 बार टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम केवल 3 बार भारत को हरा पाई है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 Jun 2026 11:21 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan India Women Cricket Team T20 World Cup Womens T20 World Cup 2026
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