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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तानी क्रिकेटर ने भारत के खिलाफ उगला जहर, विवादित बयान पर बवाल; ICC पर भी साधा निशाना

पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भारत के खिलाफ उगला जहर, विवादित बयान पर बवाल; ICC पर भी साधा निशाना

Pakistan Cricketer Khushdil Shah Controversial Statement: पाकिस्तानी क्रिकेटर खुशदिल शाह ने भारत बनाम पाकिस्तान मैचों को लेकर विवादित बयान दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Jun 2026 10:50 PM (IST)
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पाकिस्तानी क्रिकेटरों की ओर से भारत के लिए आलोचनात्मक बयान सामने आते ही रहते हैं. अब इस लिस्ट में पाकिस्तानी ऑलराउंडर खुशदिल शाह का नाम भी जुड़ गया है. शाह ने विवादित बयान देकर कहा कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, तब अंपायरिंग के दौरान की फैसले भारत के पक्ष में जाते हैं.

दरअसल खुशदिल शाह हाल ही में ARY पॉडकास्ट पर पहुंचे, जहां उनसे भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबलों पर राय मांगी गई. खुशदिल शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैचों का वेन्यू भी भारत की पसंद के हिसाब से दिया जाता है.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर खुशदिल शाह ने कहा, 'भारत-पाकिस्तान मैच में दबाव तो ज्यादा नहीं, लेकिन इस मैच से इमोशन ज्यादा जुड़े होते हैं. दूसरी बात यह कि मैच में चीजें होती हैं वे टीम इंडिया के फेवर/पक्ष में जाती हैं. जैसे कभी-कभी अंपायर का फैसला उनके पक्ष में जाता है और ड्रेसिंग रूम के कुछ फैसले होते हैं वे भी भारत के पक्ष में जाते हैं. कभी-कभी मैच भी उनकी मर्जी से होते हैं."

खुशदिल शाह ने आगे कहा कि इन सभी चीजों के बावजूद पाकिस्तान जीत जाए, तो जीत का मजा कई गुना बढ़ जाता है. बता दें कि खुशदिल शाह अभी पाकिस्तान के एक्टिव क्रिकेटर हैं और अपने इंटरनेशनल करियर में 53 मैच खेल चुके हैं.

भारत और पाकिस्तान आखिरी बार 2026 टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने आए थे. 15 फरवरी को खेले गए ग्रुप ए के मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों के अंतर से धूल चटाई थी. उस मैच में ईशान किशन ने 77 रन बनाए थे, वहीं भारत के लगभग सभी गेंदबाज, पाक टीम पर कहर बनकर टूटे थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 Jun 2026 10:50 PM (IST)
Tags :
ICC India Vs Pakistan Khushdil Shah IND VS PAK
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