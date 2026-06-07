पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भारत के खिलाफ उगला जहर, विवादित बयान पर बवाल; ICC पर भी साधा निशाना

पाकिस्तानी क्रिकेटरों की ओर से भारत के लिए आलोचनात्मक बयान सामने आते ही रहते हैं. अब इस लिस्ट में पाकिस्तानी ऑलराउंडर खुशदिल शाह का नाम भी जुड़ गया है. शाह ने विवादित बयान देकर कहा कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, तब अंपायरिंग के दौरान की फैसले भारत के पक्ष में जाते हैं.

दरअसल खुशदिल शाह हाल ही में ARY पॉडकास्ट पर पहुंचे, जहां उनसे भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबलों पर राय मांगी गई. खुशदिल शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैचों का वेन्यू भी भारत की पसंद के हिसाब से दिया जाता है.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर खुशदिल शाह ने कहा, 'भारत-पाकिस्तान मैच में दबाव तो ज्यादा नहीं, लेकिन इस मैच से इमोशन ज्यादा जुड़े होते हैं. दूसरी बात यह कि मैच में चीजें होती हैं वे टीम इंडिया के फेवर/पक्ष में जाती हैं. जैसे कभी-कभी अंपायर का फैसला उनके पक्ष में जाता है और ड्रेसिंग रूम के कुछ फैसले होते हैं वे भी भारत के पक्ष में जाते हैं. कभी-कभी मैच भी उनकी मर्जी से होते हैं."

खुशदिल शाह ने आगे कहा कि इन सभी चीजों के बावजूद पाकिस्तान जीत जाए, तो जीत का मजा कई गुना बढ़ जाता है. बता दें कि खुशदिल शाह अभी पाकिस्तान के एक्टिव क्रिकेटर हैं और अपने इंटरनेशनल करियर में 53 मैच खेल चुके हैं.

Khushdil Shah on playing against India. 🗣



"Matches against India carry a few extra emotions & then the pressure eases a bit. When we were playing, we used to beat them as well. Things tend to go in their favor during matches. Umpiring decisions go in their favor, as do some… pic.twitter.com/suNHPDz1eC — Sheri. (@CallMeSheri1_) June 7, 2026

भारत और पाकिस्तान आखिरी बार 2026 टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने आए थे. 15 फरवरी को खेले गए ग्रुप ए के मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों के अंतर से धूल चटाई थी. उस मैच में ईशान किशन ने 77 रन बनाए थे, वहीं भारत के लगभग सभी गेंदबाज, पाक टीम पर कहर बनकर टूटे थे.

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