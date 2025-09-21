पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 172 रनों का लक्ष्य रखा. हालांकि, जैसी शुरुआत उन्हें मिली थी उससे वह 30 से 40 रन कम बना पाई. सूर्यकुमार यादव की चाल काम कर गई, मिडिल ओवरों में भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान की तेज पारी को धीमा करने में सफल रहे. 39 गेंदों तक पाकिस्तान की पारी में बॉउंड्री नहीं लगी, शिवम दुबे ने इस बीच बिना बॉउंड्री दिए 3 ओवर डाले.

साहिबजादा फरहान ने अक्षर पटेल द्वारा डाले गए 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का मारा, इसके बाद अक्षर ने अगली 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन दिया. सूर्यकुमार यादव ने अगला 11वां ओवर शिवम दुबे को दिया, उन्होंने इस ओवर में सईम अयूब को चलता किया. ओवर की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट मारते हुए वह कैच आउट हुए, उनका कैच अभिषेक शर्मा ने पकड़ा.

सूर्यकुमार यादव का शिवम दुबे को ओवर देना काम कर गया. इसके बाद 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ 7 रन दिए. अगला ओवर शिवम दुबे ने डाला और बिना कोई बॉउंड्री दिए सिर्फ 7 रन दिए. बॉउंड्री नहीं आने से पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ रहा था, यही कारण रहा कि 14वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने हुसैन तलत को आउट किया.

15वें ओवर में साहिबजादा फरहान भी शिवम दुबे का शिकार हुए, वह बड़ा हिट लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए. ये काफी समय से बॉउंड्री नहीं आने का दबाव था, इस ओवर में भी दुबे ने कोई बॉउंड्री नहीं आने दी.

39 गेंदों तक नहीं आई बॉउंड्री

10वें ओवर की तीसरी गेंद पर लगे छक्के के बाद अगली बॉउंड्री 17वें ओवर की पहली गेंद पर आई, सलमान अली आगा ने कुलदीप यादव की गेंद पर छक्का मारा. 39 गेंदों तक पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज बॉउंड्री नहीं लगा पाया.

काम कर गई सूर्यकुमार यादव की चाल

इससे पहले पाकिस्तान के बल्लेबाज बड़े हिट लगा रहे थे, वह एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ रहे थे और लगने लगा था कि आज टीम 200 के ऊपर का स्कोर बना सकती है. लेकिन सूर्यकुमार यादव ने तभी शिवम दुबे को ओवर दिया और ये काम कर गया. बिना बॉउंड्री गई इन 39 गेंदों में 3 ओवर तो अकेले दुबे ने डाले, उन्होंने 2 बड़े विकेट भी चटकाए. दुबे ने अपने 4 ओवरों के स्पेल में 33 रन देकर 2 विकेट लिए.

भारत के लिए सबसे महंगे जसप्रीत बुमराह साबित हुए, जिन्होंने 4 ओवरों में 45 रन दिए और कोई विकेट नहीं ले पाए. हार्दिक पंड्या ने 3 ओवरों में 29 रन देकर 1 विकेट लिया. कुलदीप यादव को भी 1 विकेट मिला, उन्होंने 4 ओवरों में 31 रन दिए.