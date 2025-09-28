IND vs PAK Final: बुमराह के खिलाफ ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले एकलौते खिलाड़ी हैं साहिबजादा फरहान, सारे दिग्गज को छोड़ दिया पीछे
IND vs PAK Final, Asia Cup 2025: साहिबजादा फरहान ने जसप्रीत बुमराह के सामने 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. टी20 में कभी ऐसा नहीं हुआ, जब बुमराह ने फरहान का विकेट लिया.
साहिबजादा फरहान एकलौते ऐसे खिलाड़ी है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर 50 से ज्यादा रन बना चुके हैं और कभी उनकी गेंदों पर आउट नहीं हुए. एशिया कप 2025 के फाइनल में भी साहिबजादा ने बुमराह की गेंदों पर अच्छे शॉट्स खेले, हालांकि शुरुआत में अंधाधुंध मारने के चक्कर में कई बार मिस हुए.
एशिया कप 2025 के फाइनल में सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने पहले विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी की, साहिबजादा ने 38 गेंदों में 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से 57 रन बनाए.
जसप्रीत बुमराह बनाम साहिबजादा फरहान (T20 में)
बुमराह ने टी20 इंटरनेशनल में साहिबजादा को 34 गेंदें डाली हैं, 150 की स्ट्राइक रेट से साहिबजादा ने 51 रन बनाए. इसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल हैं. टी20 इंटरनेशनल में साहिबजादा को छोड़कर ऐसा कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं है, जिसने बुमराह की गेंद पर 3 या इससे ज्यादा छक्के मारे हैं.
जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर आरोन फिंच हैं, जिन्होंने 48 गेंदों पर 66 रन बनाए. बुमराह ने फिंच को 2 बार आउट किया. फिंच के बाद साहिबजादा हैं. 51 रन किसी भी टी20 प्रतियोगिता में बुमराह के खिलाफ किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन हैं, जो आईपीएल 2019 में केएल राहुल द्वारा दो पारियों में 29 गेंदों पर बनाए गए 42 रन से बेहतर है.
बुमराह के खिलाफ ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज साहिबजादा
साहिबजादा को छोड़कर टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है, जिसने उनकी गेंदों पर कभी भी आउट हुए बिना 50 से अधिक रन बनाए. टी20 में भी उनके आलावा सिर्फ दो ही बल्लेबाज ऐसा कर सके. मनीष पांडेय ने उनकी 42 गेंदों पर 80 रन बनाए, दिनेश कार्तिक ने 37 गेंदों में उनके खिलाफ 68 रन बनाए लेकिन कभी बुमराह की गेंद पर आउट नहीं हुए.
फाइनल में कैसा रहा बुमराह का प्रदर्शन
एशिया कप 2025 के फाइनल में जसप्रीत बुमराह ने अपने 3.1 ओवरों के स्पेल में 25 रन देकर 2 विकेट लिए. सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने लिए, उन्होंने 4 ओवरों के स्पेल में 30 रन देकर 4 विकेट चटकाए. वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के नाम भी 2-2 विकेट रहे.
