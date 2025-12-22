हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK 2025 Report: चैंपियंस ट्रॉफी से महिला वर्ल्ड कप तक, 2025 में भारत-पाकिस्तान जब भी भिड़े कौन जीता? देखिए सालभर का रिपोर्ट कार्ड

IND vs PAK 2025 Report: चैंपियंस ट्रॉफी से महिला वर्ल्ड कप तक, 2025 में भारत-पाकिस्तान जब भी भिड़े कौन जीता? देखिए सालभर का रिपोर्ट कार्ड

साल 2025 में भारत और पाकिस्तान की टीमें सीनियर, जूनियर और महिला क्रिकेट में कुल 8 बार आमने-सामने आईं हैं. हर मैच में रोमांच दिखा, लेकिन नतीजों के लिहाज से देखें तो 2025 में भारत का पलड़ा भारी रहा है

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 22 Dec 2025 08:46 AM (IST)
IND vs PAK Head-To-Head 2025: क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टक्कर हमेशा खास मानी जाती है. साल 2025 भी इस लिहाज से काफी यादगार रहा, क्योंकि इस पूरे साल दोनों देशों की टीमें सीनियर, जूनियर और महिला क्रिकेट में कई बार आमने-सामने आईं. हर मुकाबले में रोमांच दिखा, लेकिन नतीजों के लिहाज से देखें तो 2025 में भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा.

सीनियर क्रिकेट में भारत का दबदबा

2025 में भारत और पाकिस्तान की सीनियर पुरुष टीमें चार बार भिड़ीं और चारों ही मुकाबलों में जीत भारत के नाम रही. सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दोनों टीमों का सामना हुआ, जहां भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर अपने इरादे साफ कर दिए. इसके बाद एशिया कप 2025 में दोनों टीमों के बीच तीन मुकाबले खेले गए. ग्रुप स्टेज में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की, फिर सुपर-4 में पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी. एशिया कप का फाइनल भी दोनों टीमों के बीच खेला गया, जिसमें भारत ने दबाव में शानदार खेल दिखाते हुए पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया.

ए और अंडर-19 स्तर पर बराबरी की कोशिश

हालांकि जूनियर और ए टीमों के मुकाबलों में पाकिस्तान को भी सफलता मिली. राइजिंग स्टार एशिया कप में इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच हुए ग्रुप मैच में पाकिस्तान ए ने 8 विकेट से जीत हासिल की. वहीं अंडर-19 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीमें दो बार आमने-सामने आईं. ग्रुप स्टेज में भारत अंडर-19 ने पाकिस्तान अंडर-19 को 90 रन से हराया. हालांकि फाइनल में पाकिस्तान अंडर-19 ने जोरदार वापसी करते हुए भारत को 191 रन के बड़े अंतर से मात दी और खिताब जीत लिया.

महिला क्रिकेट में कौन है आगे?

महिला क्रिकेट में भी भारत-पाकिस्तान की टक्कर देखने को मिली. महिला वर्ल्ड कप 2025 के ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 88 रन से हराया. इस जीत के साथ महिला क्रिकेट में भी भारत का दबदबा साफ नजर आया.

2025 का पूरा हिसाब

साल 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 8 मुकाबले खेले गए. इनमें से 6 मैच भारत ने जीते, जबकि पाकिस्तान के खाते में सिर्फ 2 जीत आईं. यानी कुल मिलाकर यह साल भारत के नाम रहा. अब क्रिकेट फैंस की नजरें 2026 पर टिकी हैं, जहां भारत और पाकिस्तान पहली बार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आमने-सामने होंगे. यह मुकाबला 15 फरवरी को श्रीलंका में खेला जाएगा और एक बार फिर दोनों देशों के बीच क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. 

Published at : 22 Dec 2025 08:44 AM (IST)
