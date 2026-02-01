IND vs NZ T20 Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला भारतीय क्रिकेट के इतिहास में खास बन गया. तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने न सिर्फ 46 रन से जीत दर्ज की, बल्कि बल्लेबाजी के दम पर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जो इससे पहले किसी भी द्विपक्षीय टी20 सीरीज में देखने को नहीं मिला.

बल्लेबाजों ने खोला छक्कों का पिटारा

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. ओपनिंग से लेकर फिनिश तक भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को संभलने का कोई मौका नहीं दिया. ईशान किशन ने इस मैच में अपने इरादे साफ कर दिए थे. उन्होंने सिर्फ 43 गेंदों में 103 रन ठोक दिए और कीवी गेंदबाजों की कमर तोड़ दी.

उनके अलावा अभिषेक शर्मा ने भी अहम योगदान दिया. जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मिडिल ओवर्स में रन रफ्तार को और तेज करते हुए 30 गेंदों में 63 रन ठोक दिए. अंत में हार्दिक पंड्या ने 17 गेंदों पर 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर 271 रन का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगा दिया.

एक मैच में 23 छक्के, पूरी सीरीज में रिकॉर्ड टूट गया

इस मुकाबले में टीम इंडिया ने छक्को की झड़ी लगा दी.भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 23 छक्के जड़ दिए. इनमें से ईशान किशन ने अकेले ही 10 छक्के लगा दिए थे. हालांकि असली कहानी सिर्फ एक मैच तक सीमित नहीं रही. पूरी सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने कुल 69 छक्के जड़ दिए.

यह किसी भी द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज में एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड 64 छक्कों का था, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज था. भारत ने इस आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए नया बेंचमार्क सेट कर दिया है.

बड़े स्कोर के साथ मजबूत जीत

271 रन का स्कोर भारत का टी20 इंटरनेशनल में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा. इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम दबाव में नजर आई. फिन एलन ने जरूर 38 गेंदों में 80 रन की तेज पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाज खास योगदान नहीं दे सके.

भारतीय गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच पर पकड़ मजबूत की और आखिरकार भारत ने मुकाबला 46 रन से जीत लिया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा संदेश

इस सीरीज में भारत की आक्रामक बल्लेबाजी ने साफ संकेत दे दिया है कि टीम टी20 वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह लय में है. छक्कों की इस आंधी ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि विरोधी टीमों के लिए भी एक मजबूत चेतावनी दे दी है.