हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ T20 Series: न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी-20 में लगे कितने छक्के, टीम इंडिया ने एक ही सीरीज में मचा दिया तूफान

IND vs NZ T20 Series: न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी-20 में लगे कितने छक्के, टीम इंडिया ने एक ही सीरीज में मचा दिया तूफान

IND vs NZ टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला भारतीय क्रिकेट के लिए यादगार बन गया. तिरुवनंतपुरम में टीम इंडिया ने छक्कों की ऐसी बारिश की कि एक ही सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 01 Feb 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ T20 Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला भारतीय क्रिकेट के इतिहास में खास बन गया. तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने न सिर्फ 46 रन से जीत दर्ज की, बल्कि बल्लेबाजी के दम पर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जो इससे पहले किसी भी द्विपक्षीय टी20 सीरीज में देखने को नहीं मिला. 

बल्लेबाजों ने खोला छक्कों का पिटारा

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. ओपनिंग से लेकर फिनिश तक भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को संभलने का कोई मौका नहीं दिया. ईशान किशन ने इस मैच में अपने इरादे साफ कर दिए थे. उन्होंने सिर्फ 43 गेंदों में 103 रन ठोक दिए और कीवी गेंदबाजों की कमर तोड़ दी.

उनके अलावा अभिषेक शर्मा ने भी अहम योगदान दिया. जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मिडिल ओवर्स में रन रफ्तार को और तेज करते हुए 30 गेंदों में 63 रन ठोक दिए. अंत में हार्दिक पंड्या ने 17 गेंदों पर 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर 271 रन का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगा दिया.

एक मैच में 23 छक्के, पूरी सीरीज में रिकॉर्ड टूट गया

इस मुकाबले में टीम इंडिया ने छक्को की झड़ी लगा दी.भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 23 छक्के जड़ दिए. इनमें से ईशान किशन ने अकेले ही 10 छक्के लगा दिए थे. हालांकि असली कहानी सिर्फ एक मैच तक सीमित नहीं रही. पूरी सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने कुल 69 छक्के जड़ दिए.

यह किसी भी द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज में एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड 64 छक्कों का था, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज था. भारत ने इस आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए नया बेंचमार्क सेट कर दिया है.

बड़े स्कोर के साथ मजबूत जीत

271 रन का स्कोर भारत का टी20 इंटरनेशनल में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा. इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम दबाव में नजर आई. फिन एलन ने जरूर 38 गेंदों में 80 रन की तेज पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाज खास योगदान नहीं दे सके.

भारतीय गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच पर पकड़ मजबूत की और आखिरकार भारत ने मुकाबला 46 रन से जीत लिया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा संदेश

इस सीरीज में भारत की आक्रामक बल्लेबाजी ने साफ संकेत दे दिया है कि टीम टी20 वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह लय में है. छक्कों की इस आंधी ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि विरोधी टीमों के लिए भी एक मजबूत चेतावनी दे दी है.

Published at : 01 Feb 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Cricket Records INDIAN CRICKET TEAM IND VS NZ T20 SERIES
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026 पेश होने से पहले अखिलेश यादव बोले- 'जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं...'
बजट 2026 पेश होने से पहले अखिलेश यादव बोले- 'जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं...'
विश्व
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: संसद भवनमें कैबिनेट बैठक शुरू | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: सिर्फ 45 मिनट में पेश होगा देश का बजट | Nirmala Sitharaman | Parliament Session
Union Budget 2026: पहली बार रविवार को पेश हो रहा बजट | Nirmala Sitharaman | Economy
Union Budget 2026: थोड़ी देर में शुरू होगी कैबिनेट बैठक | Nirmala Sitharaman | Parliament Session
Union Budget 2026: राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मु ने Nirmala Sitharaman को बजट की कॉपी सौंपी|Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026 पेश होने से पहले अखिलेश यादव बोले- 'जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं...'
बजट 2026 पेश होने से पहले अखिलेश यादव बोले- 'जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं...'
विश्व
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
लाइफस्टाइल
बजट के साथ बदला निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, 9 साल में दिखे वित्त मंत्री के 9 पारंपरिक साड़ी लुक
बजट के साथ बदला निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, 9 साल में दिखे वित्त मंत्री के 9 पारंपरिक साड़ी लुक
नौकरी
रेलवे 'ग्रुप डी' भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
रेलवे 'ग्रुप डी' भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
एग्रीकल्चर
बिहार में बांस की खेती बनेगी कमाई का मजबूत जरिया, सरकार दे रही है 50 फीसदी सब्सिडी
बिहार में बांस की खेती बनेगी कमाई का मजबूत जरिया, सरकार दे रही है 50 फीसदी सब्सिडी
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget