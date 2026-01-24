हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND Vs NZ 2nd T20I: पहले ही ओवर में लुटाए सबसे ज्यादा रन, इस भारतीय गेंदबाज के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में अर्शदीप सिंह के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया.मैच के पहले ही ओवर में 18 रन देकर उन्होंने T20I में किसी भारतीय गेंदबाज के सबसे महंगे पहले ओवर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 24 Jan 2026 11:06 AM (IST)
Preferred Sources

IND Vs NZ 2nd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में खेले जा रहे दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो गया, जिसे कोई भी गेंदबाज अपने करियर में नहीं देखना चाहता. भारतीय तेज आक्रमण की अगुआई कर रहे अर्शदीप ने मैच के पहले ही ओवर में 18 रन लुटा दिए.

पहले ओवर में लुट दिए सबसे ज्यादा रन

शुक्रवार, 23 जनवरी को शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने नई गेंद से भारतीय पारी की शुरुआत की. न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के ओपनर डेवोन कॉनवे ने उन्हें शुरुआत से ही निशाने पर लिया. कॉनवे ने पहले ओवर में तीन चौके और एक छक्का लगाते हुए कुल 18 रन बटोर लिए, जिससे भारत की शुरुआत दबाव में आ गई.

T20I में सबसे महंगा पहला ओवर (भारतीय गेंदबाज)

अर्शदीप सिंह द्वारा दिए गए 18 रन टी20 इंटरनेशनल में किसी भारतीय गेंदबाज के पहले ओवर में दिए गए सबसे ज्यादा रन हैं. इस मामले में उन्होंने भुवनेश्वर कुमार की बराबरी कर ली है. भुवनेश्वर ने 28 जून 2022 को आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में अपने पहले ओवर में 18 रन दिए थे. हालांकि, वह ओवर रन चेज के दौरान था, जबकि अर्शदीप ने मैच का पहला ओवर डाला.

T20I में  टॉप-5 भारतीय गेंदबाजों के सबसे महंगे पहले ओवर

टी20 इंटरनेशनल में भारतीय गेंदबाजों द्वारा पहले ओवर में दिए गए सबसे ज्यादा रनों की सूची इस प्रकार है:

अर्शदीप सिंह - 18 रन (भारत बनाम न्यूजीलैंड, रायपुर, 2026)

भुवनेश्वर कुमार - 18 रन (आयरलैंड बनाम भारत, डबलिन, 2022)

रविचंद्रन अश्विन - 17 रन (इंग्लैंड बनाम भारत, बर्मिंघम, 2014)

मोहम्मद शमी - 17 रन (भारत बनाम वेस्टइंडीज, लॉडरहिल, 2016)

मोहम्मद शमी - 17 रन (भारत बनाम इंग्लैंड, मुंबई, 2025) 

हालांकि एक ओवर के आधार पर किसी गेंदबाज की क्षमता को आंकना सही नहीं है. अर्शदीप सिंह पिछले कुछ सालों में भारत के लिए डेथ ओवर्स में अहम विकेट निकालते रहे हैं और टीम मैनेजमेंट का उन पर पूरा भरोसा है.

Published at : 24 Jan 2026 11:06 AM (IST)
Embed widget