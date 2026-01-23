IND vs NZ 2nd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला शुक्रवार को रायपुर में खेला जाएगा. नागपुर में पहला मैच 48 रन से जीतकर टीम इंडिया पहले ही सीरीज में बढ़त बना चुकी है और अब उसकी नजरें इस बढ़त को मजबूत करने पर होंगी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी ऊंचा नजर आ रहा है. हालांकि इस मैच से पहले भारत की प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव होने की आशंका है.

अक्षर पटेल की चोट बनी चिंता

दूसरे टी20 से पहले टीम इंडिया के लिए एक चिंता की बात भी जरूर सामने आई है. ऑलराउंडर अक्षर पटेल को पहले मैच में फील्डिंग के दौरान उंगली में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. बीसीसीआई की तरफ से अब तक उनकी फिटनेस को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. अगर अक्षर दूसरे टी20 में नहीं खेल पाते हैं, तो कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है, जिससे स्पिन अटैक और मजबूत होगा.

नागपुर की जीत से बढ़ा भारत का हौसला

पहले टी20 में भारत की जीत के हीरो अभिषेक शर्मा रहे थे. उन्होंने महज 35 गेंदों में 84 रन ठोककर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया था. वहीं, अंत में रिंकू सिंह ने 20 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाकर स्कोर को विशाल बना दिया. अब दूसरे मुकाबले में भी ओपनिंग जोड़ी से इसी तरह की धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद होगी.

ओपनिंग से मिडिल ऑर्डर तक मजबूत बैटिंग

बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो अभिषेक शर्मा के साथ एक बार फिर संजू सैमसन ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं. ईशान किशन पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड का हिस्सा होने के चलते उन्हें एक और मौका मिल सकता है. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले मैच में 32 रन बनाकर लय में लौटने के संकेत दिए थे. मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे टीम को संतुलन देंगे.

गेंदबाजी में बुमराह-अर्शदीप से उम्मीद

अगर अक्षर बाहर होते हैं तो रिंकू सिंह पर फिनिशर की जिम्मेदारी और ज्यादा होगी. गेंदबाजी में कुलदीप यादव के साथ जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती अहम भूमिका निभा सकते हैं. खासतौर पर बुमराह और अर्शदीप से नई गेंद से शुरुआती विकेट दिलाने की उम्मीद होगी.

दूसरे टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती