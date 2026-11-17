दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले 9 खिलाड़ियों को रिलीज किया है. इसमें मिचेल स्टार्क भी शामिल हैं. इन खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद अब दिल्ली के स्क्वॉड में अब 16 प्लेयर्स बचे हैं. एक टीम में अधिकतम 25 प्लेयर्स हो सकते हैं, यानी दिल्ली में कुल 9 प्लेयर्स के स्लॉट खाली हैं. इसमें 4 विदेशी प्लेयर्स के स्लॉट हैं. टीम के पर्स में अब 39.5 करोड़ रुपये बचे हैं.

अहम प्लेयर रिलीज़: मिचेल स्टार्क, नितीश राणा, पथुम निसांका, अभिषेक पोरेल, दुष्मंता चमीरा, करुण नायर

अपने पहले IPL खिताब की तलाश में दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल की उन टीमों में शामिल है, जो अभी तक एक भी आईपीएल खिताब नहीं जीत पाई है. दिल्ली 2020 में पहली बार फाइनल तक पहुंची थी, तब टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर थे. जो अब पंजाब के कप्तान हैं. आईपीएल 2027 की सबसे पहली ट्रेड डील दिल्ली और लखनऊ के बीच ही हुई थी, टीम अपने पूर्व कप्तान ऋषभ पंत को वापस लाई और बदले में कुलदीप यादव को जाने दिया.

कोचिंग स्टाफ में हुई दिग्गजों की एंट्री

दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार अपने कोचिंग स्टाफ में हेड कोच समेत कई बदलाव किए हैं. भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को दिल्ली ने अपना हेड कोच नियुक्त किया है. गांगुली टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रह चुके हैं. पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को असिस्टेंट और बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है. अमित मिश्रा स्पिन गेंदबाजी कोच बने हैं.