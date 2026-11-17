सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले 10 खिलाड़ियों को रिलीज किया है. इसमें ट्रेविस हेड भी शामिल हैं, जो अगले साल नहीं खेलेंगे. हेड ने वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते आगामी आईपीएल सीजन से हटने का फैसला किया है. हैदराबाद के अब कुल 7 स्लॉट खाली हैं, जिसमें 3 विदेशी प्लेयर्स के लिए हैं.

रिलीज प्लेयर्स: ट्रेविस हेड, जेराल्ड, जयदेव उनादकट, कमिंडू मेंडिस, शिवम् मावि, दिलशान मदुशंका

ऑक्शन पर्स बाकी: 40.15 करोड़ रुपये

10 सालों से दूसरी ट्रॉफी का इंतजार कर रही है SRH

सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना एकमात्र आईपीएल खिताब साल 2016 में जीता था, तब टीम के कप्तान डेविड वार्नर थे. आखिरी बार टीम 2024 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स से हार गई थी.