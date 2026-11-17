RCB-MI से CSK-KKR तक, एक क्लिक में देखें सभी 10 टीमों ने किसे किया रिलीज और रिटेन
IPL 2027 Released and Retained Players List: आईपीएल की सभी 10 टीमों ने अपनी-अपनी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. यहां देखें किसे-किसे रिलीज किया गया और किसे-किसे रिटेन.
IPL 2027 Released and Retained Players List: आईपीएल 2027 के लिए सभी 10 टीमों ने रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है. हालांकि, रिटेंशन लिस्ट जारी होने से कुछ देर पहले महेंद्र सिंह धोनी (एमएस धोनी) ने आईपीएल से संन्यास ले लिया. धोनी आईपीएल 2027 में चेन्नई के मेंटॉर होंगे. वहीं हर्षल पटेल ट्रेड डील के जरिए सनराइजर्स हैदराबाद से गुजरात टाइटंस में चले गए. लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच भी ट्रेड डील हुई. मोहम्मद शमी और एम सिद्धार्थ लखनऊ से राजस्थान में गए तो सैम कर्रन राजस्थान से लखनऊ में गए. इसके बाद सभी 10 टीमों ने अपनी-अपनी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की.
1- चेन्नई सुपर किंग्स (CSK Released And Retained Players List IPL 2027)
रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट- प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी, जैक फाउल्क्स, स्पेन्सर जॉनसन, अमान खान, कुलदीप यादव, आकाश मधवाल, डियान फोरेस्टर और मैकनील नोरोन्हा
रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट- ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन, शिवम दुबे, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड बेविस, जेमी ओवरटन, कार्तिक शर्मा, नूर अहमद, उर्विल पटेल, सरफराज खान, अंशुल कंबोज, अकील हुसैन, गुरजपनीत सिंह, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, राहुल चाहर, श्रेयस गोपाल, लियाम लिविंगस्टोन और जैक एडवर्ड्स
2- लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG Released And Retained Players List IPL 2027)
रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट- आवेश खान, एनरिक नॉर्ट्जे, मैथ्यू ब्रीट्जके, जॉर्ज लिंडे और नमन तिवारी
रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट- अब्दुल समद, दिग्वेश राठी, निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, जोश इंग्लिस, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, कुलदीप यादव, सैम कर्रन, अक्षत रघुवंशी, मयंक यादव, शाहबाज अहमद, अर्जुन तेंदुलकर, मिचेल मार्श, अर्शिन कुलकर्णी, मोहसिन खान, आयुष बदोनी और मुकुल चौधरी
3- आरसीबी (RCB Released And Retained Players List IPL 2027)
रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट- जैकब बेथेल, रिचर्ड ग्लीसन, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल और विहान मल्होत्रा
रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, जितेश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, क्रुणाल पांड्या, जोश हेजलवुड, फिल साल्ट, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, देवदत्त पडिक्कल, नुवान तुषारा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, जॉर्डन कॉक्स, रसिख सलाम डार, सुयष शर्मा, विकी ओस्तवाल, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान और यश दयाल.
4- कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR Released And Retained Players List IPL 2027)
रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट- मथीशा पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, आकाशदीप, उमरान मलिक, नवदीप सैनी, तेजस्वी दहिया, ब्लेसिंग मुजरबानी, दक्ष कामरा और सिसोदिया
रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट- अंगकृष रघुवंशी, प्रशांत सोलंकी, टिम सीफर्ट, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा, कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, फिन एलन, रोवमैन पॉवैल, हर्षित राणा, सार्थक रंजन, कार्तिक त्यागी, सौरभ दुबे, मनीष पांडे और सुनील नरेन
5- मुंबई इंडियंस (MI Released And Retained Players List IPL 2027)
रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट- ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, एएम गजनफर, दानिश मालेवार, केशव महाराज, अथर्व अंकोलेकर, कृष भगत, महिपाल लोमरोर, मयंक मारकेन, मयंक रावत, मोहम्मद इजहार, रॉबिन मिंज और रुचित अहीर
रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट- अर्शदीप सिंह (ट्रेड होकर आए), अश्विनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, जसप्रीत बुमराह, मिचेल सैंटनर, नमन धीर, क्विंटन डी कॉक, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन, शार्दुल ठाकुर, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और विल जैक्स
6- राजस्थान रॉयल्स (RR Released And Retained Players List IPL 2027)
रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट- सैम कर्रन (ट्रेड से टीम से गए) शिमरोन हेटमायर, एडम मिल्ने, क्वेना मफाका, तुषार देशपांडे, कुलदीप सेन, इमानजोत सिंह चहल, युधवीर सिंह, विग्नेश पुथुर और रवि सिंह
रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट- यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, अमन राव परेला, डेनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, यश राज पुंजा, जोफ्रा आर्चर, मोहम्मद शमी (ट्रेड से आए), नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, मनीमारन सिद्धार्थ (ट्रेड से आए), बृजेश शर्मा, संदीप शर्मा, सुशांत मिश्रा
7- गुजरात टाइटंस (GT Released And Retained Players List IPL 2027)
रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट- ईशांत शर्मा, ल्यूक वुड, कुलवंत खेजरोलिया, शाहरुख खान, कॉनर एस्टरहुइजेन और पृथ्वीराज यारा
रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट- शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर, साई सुदर्शन, ग्लेन फिलिप्स, टॉम बैंटन, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, जयंत यादव, मोहम्मद अरशद खान, साई किशोर, मानव सुथार, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षल पटेल (ट्रेड के जरिए टीम में आए), गुरनूर बरार, अशोक शर्मा
8- पंजाब किंग्स (PBKS Released And Retained Players List IPL 2027)
रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट- नेहाल वढ़ेरा, मिचेल ओवन, लॉकी फर्ग्यूसन, प्रवीण दुबे, पायला अविनाश और विशाल निशाद
रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट- श्रेयस अय्यर (कप्तान), अजमतुल्लाह ओमरजई, बेन ड्वारशुइस, कूपर कोनोली, हार्दिक पांड्या (मुंबई से ट्रेड होकर आए), हरनूर पन्नू, हरप्रीत बरार, मार्को यानसन, मार्कस स्टोइनिस, मुशीर खान, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, युजवेंद्र चहल
9- सनराइजर्स हैदराबाद (SRH Released And Retained Players List IPL 2027)
रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट- ट्रेविस हेड, कामिंदु मेंडिस, जयदेव उनादकट, दिलशान मदुशंका, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्जी, डेविड पायने, आरएस अंबरीश, हर्षल पटेल (ट्रेड आउट), जीशान अंसारी (ट्रेड आउट), लियाम लिविंगस्टोन (ट्रेड आउट), जैक एडवर्ड्स (ट्रेड आउट)
रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट- पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान मलिंगा, ब्रायडन कार्स, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, क्रैन्स फुलेत्रा, टी नटराजन (ट्रेड इन), खलील अहमद (ट्रेड इन), नेथन एलिस (ट्रेड इन)
10- दिल्ली कैपिटल्स (DC Released And Retained Players List IPL 2027)
रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट- मिचेल स्टार्क, नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, पथुम निसांका, बेन डकेट, करुण नायर, साहिल पारख, दुष्मंथा चमीरा, रेहान अहमद, अजय मंडल, टी नटराजन (ट्रेड आउट), कुलदीप यादव (ट्रेड आउट).
रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट- अक्षर पटेल, केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, आकिब नबी, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, काइल जेमीसन, ऋषभ पंत (ट्रेड इन), जीशान अंसारी (ट्रेड इन)
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