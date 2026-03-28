कोहली से लेकर गेल, इन दिग्गजों के वो 10 ऑलटाइम IPL रिकार्ड्स; जिन्हें तोड़ना नामुमकिन

दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है. 2008 में शुरू हुई इस लीग ने हर नए सीजन नया मुकाम हासिल किया, हर सीजन नए रिकार्ड्स बने हैं. मैदान पर बने कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी है, जो कई सालों बाद भी नहीं टूटे और पूरी संभावना है कि IPL 2026 में भी वह ऐसे ही टॉप पर बने रहेंगे. इसमें विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की सबसे बड़ी साझेदारी और एक ही ओवर में 37 रन बनाने का रिकॉर्ड भी है. यहां हम ऐसे ही 10 ऑलटाइम आईपीएल रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं.

क्रिस गेल ने एक पारी में लगाए 17 छक्के

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल का जादू आईपीएल में भी देखने को मिला, वह टी20 फॉर्मेट के बादशाह हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज. गेल के नाम आईपीएल में सर्वाधिक रनों की पारी का रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने 17 छक्के लगाए थे. पुणे वॉरियर्स के सामने खेली गई इस पारी में कई रिकॉर्ड बने. वह एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने.

IPL में सबसे तेज शतक

ये रिकॉर्ड भी 'यूनिवर्स बॉस' के नाम है. क्रिस गेल ने 23 अप्रैल, 2013 को पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंदों में शतक लगाया था. ये आज भी आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक है. पिछले संस्करण वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शतक जड़ा था, लेकिन वो भी ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए. वैभव ने 35 गेंदों में शतक लगाया था, जिसके बाद वह आईपीएल में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने.

IPL में सबसे बड़ी साझेदारी

विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने आईपीएल में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया था. RCB प्लेयर्स ने 14 मई, 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ 229 रनों की पार्टनरशिप की थी. कोहली और डिलियर्स ने शतक जड़े थे. उस मैच में डिविलियर्स ने 52 गेंदों में 129 और कोहली ने 55 गेंदों में 109 रन बनाए थे.

IPL में सबसे तेज अर्धशतक

आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम है. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 11 मई, 2023 को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 13 गेंदों में अर्धशतक लगाया था.

एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन

विराट कोहली के नाम ये अटूट रिकॉर्ड है, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है. कोहली ने 2016 सीजन में ये रिकॉर्ड बनाया था, तब उन्होंने 973 रन बनाए थे. 2016 संस्करण में कोहली ने 4 शतक और 7 अर्धशतक लगाए थे. गिल इस रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब आए थे, जब 2023 में उन्होंने 890 रन बनाए थे.

डेब्यू मैच में 6 विकेट

आईपीएल इतिहास में सबसे अच्छा गेंदबाजी स्पेल वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ के नाम है, बड़ी बात ये हैं कि उन्होंने ये अपने डेब्यू मैच में ही किया था. 6 अप्रैल, 2019 को डेब्यू मैच में जोसेफ ने 3.4 ओवरों में 6 विकेट लिए थे और सिर्फ 12 रन दिए थे.

IPL में सबसे ज्यादा लगातार मैच जीतने का रिकॉर्ड

कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2014 से 2015 संस्करण के बीच लगातार 10 मैच जीते थे. केकेआर के आलावा कोई दूसरी टीम आज तक इतने मैच लगातार नहीं जीत पाई है. 2014 में केकेआर चैंपियन बनी थी.

एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड

एबी डिविलियर्स के नाम एक सीजन में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने (विकेटकीपर्स को छोड़कर) का रिकॉर्ड है. आरसीबी के लिए खेलते हुए उन्होंने 2016 में कुल 19 कैच लिए थे.

IPL में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने वाला गेंदबाज

अमित मिश्रा आईपीएल में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने 3 बार हैट्रिक ली है. अमित मिश्रा ने 2008 में ही हैट्रिक ली थी, इसके बाद उन्होंने 2011 और 2013 में हैट्रिक ली. युवराज सिंह, युजवेंद्र चहल ने आईपीएल में 2-2 बार हैट्रिक ली है.

एक ओवर में सबसे ज्यादा रन

IPL में एक ही ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रवींद्र जडेजा और क्रिस गेल के नाम है. आरसीबी के लिए खेलते हुए गेल ने 2011 में कोच्चि टस्कर्स के गेंदबाज पारसनाथ परमेश्वरन के एक ओवर में 37 रन बनाए थे. जडेजा ने 2021 में सीएसके के लिए खेलते हुए आरसीबी के खिलाफ हर्षल पटेल के ओवर में 37 रन बनाए थे.