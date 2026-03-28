RCB vs SRH Live Score: आज बेंगलुरु और हैदराबाद के मैच से आईपीएल 2026 का आगाज, कौन मारेगा बाजी?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRCB vs SRH IPL 2026 Live Score: आज बेंगलुरु और हैदराबाद के मैच से आईपीएल का आगाज, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल का अपडेट

RCB vs SRH IPL 2026 Live Score: आज बेंगलुरु और हैदराबाद के मैच से आईपीएल का आगाज, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल का अपडेट

IPL 2026 Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Scorecard Live Updates: यहां आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे

By : मोहम्मद वाहिद  | Updated at : 28 Mar 2026 05:35 PM (IST)

LIVE

Key Events
RCB vs SRH Live Score IPL 2026 Match 1 Live Updates Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Scorecard Result News RCB vs SRH IPL 2026 Live Score: आज बेंगलुरु और हैदराबाद के मैच से आईपीएल का आगाज, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल का अपडेट
RCB vs SRH IPL 2026 Socre Live: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
Source : एबीपी लाइव

Background

आज से दुनिया के सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की शुरुआत होगी. इस लीग का यह 19वां सीजन है. पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आईपीएल 2026 (IPL 2026) का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा. आरसीबी (Royal Challengers Bengaluru) की कमान रजत पाटीदार के हाथों में है. वहीं ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को लीड करेंगे. आरसीबी और हैदराबाद के बीच यह मैच बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. 

फैंस किंग कोहली (Virat Kohli) को मैदान पर देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं. अगर आप भी पहले मैच में कोहली को देखने के लिए उत्साहित हैं और जानना चाहते हैं कि मुकाबला कब, कहां और कैसे लाइव देख पाएंगे. यहां आपको लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी डिटेल मिलेगी. 

हेड टू हेड आंकड़े 

आरसीबी और हैदराबाद के बीच अब तक 25 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में हैदराबाद ने बढ़त हासिल करते हुए 13 में जीत हासिल की है. वहीं आरसीबी ने 11 मैच अपने नाम किए हैं. दोनों के बीच 1 मुकाबला बेनतीजा रहा. हेड टू हेड में हैदराबाद का पलड़ा भारी दिख रहा है. हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है. 

आईपीएल 2026 के लिए आरसीबी का स्क्वॉड

विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्टवाल, अभिनंदन सिंह, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, स्वप्निल सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल. 

आईपीएल 2026 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वॉड 

अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, हर्ष दुबे, ईशान मलिंगा, शिवम मावी, स्मरण रविचंद्रन, जीशान अंसारी, सलिल अरोड़ा, कामिंडु मेंडिस, ब्रायडन कारसे, डेविड पायने, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, क्रेन्स फुलेट्रा, अमित कुमार, ओंकार तरमाले, शिवांग कुमार. 

17:33 PM (IST)  •  28 Mar 2026

नमस्कार

एबीपी न्यूज के लाइव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है. यहां आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे. 

Load More
Tags :
RCB Vs SRH Virat Kohli IPL ISHAN KISHAN IPL LIVE Royal Challengers Bengaluru Vs Sunrisers Hyderabad IPL 2026
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
RCB vs SRH IPL 2026 Live Score: आज बेंगलुरु और हैदराबाद के मैच से आईपीएल का आगाज, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल का अपडेट
RCB vs SRH Live Score: आज बेंगलुरु और हैदराबाद के मैच से आईपीएल 2026 का आगाज, कौन मारेगा बाजी?
क्रिकेट
आकिब नबी डार से प्रशांत वीर तक, IPL 2026 में स्टार बन सकते हैं 7 युवा खिलाड़ी; देखें लिस्ट
आकिब नबी डार से प्रशांत वीर तक, IPL 2026 में स्टार बन सकते हैं 7 युवा खिलाड़ी; देखें लिस्ट
क्रिकेट
मोहसिन नकवी की चालाकी से पाकिस्तान को नुकसान, एक और दिग्गज ने IPL के लिए छोड़ा PSL
मोहसिन नकवी की चालाकी से पाकिस्तान को नुकसान, एक और दिग्गज ने IPL के लिए छोड़ा PSL
क्रिकेट
कोहली से लेकर गेल, इन दिग्गजों के वो 10 ऑलटाइम IPL रिकार्ड्स; जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
कोहली से लेकर गेल, इन दिग्गजों के वो 10 ऑलटाइम IPL रिकार्ड्स; जिन्हें तोड़ना नामुमकिन
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: सारा-ईरान की केमिस्ट्री के पीछे का 'परफेक्ट' सच | Bollywood Masala
Jewar Airport Inauguration: UP में विकास की 'मेगा उड़ान'! जेवर एयरपोर्ट शुरू, PM Modi ने क्या कहा?
Noida International Airport: हाई-टेक कनेक्टिविटी से ट्रैफिक का टेंशन खत्म! | Noida Airport | CM Yogi
Iran Israel America War: दुश्मन के लिए काल! उड़ता हुआ पावर स्टेशन है अमेरिका का KC-46 विमान!
Iran Israel America War: IDF चीफ की चेतावनी, ‘ढह जाएगी सेना!’ 10 बड़े Red Flags! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: भारत के पास बचा सिर्फ 5-10 दिन का रिजर्व? ईरान युद्ध के बीच सरकार ने बताई सच्चाई
भारत के पास बचा सिर्फ 5-10 दिन का रिजर्व? ईरान युद्ध के बीच सरकार ने बताई सच्चाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या अग्निकांड पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले- 'विशेषज्ञों की देखरेख के बिना ही...'
अयोध्या अग्निकांड पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले- 'विशेषज्ञों की देखरेख के बिना ही...'
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह का भौकाल, शाहरुख- प्रभास को पछाड़ा! 3000 करोड़ क्लब में हुए शामिल
बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह का भौकाल, शाहरुख- प्रभास को पछाड़ा! 3000 करोड़ क्लब में हुए शामिल
विश्व
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में कितने का मिल रहा LPG सिलेंडर? कीमत जान रह जाएंगे हैरान, सिर्फ इतने दिनों का बचा स्टॉक
पाकिस्तान में कितने का मिल रहा LPG सिलेंडर? कीमत जान रह जाएंगे हैरान, सिर्फ इतने दिनों का बचा स्टॉक
क्रिकेट
आकिब नबी डार से प्रशांत वीर तक, IPL 2026 में स्टार बन सकते हैं 7 युवा खिलाड़ी; देखें लिस्ट
आकिब नबी डार से प्रशांत वीर तक, IPL 2026 में स्टार बन सकते हैं 7 युवा खिलाड़ी; देखें लिस्ट
इंडिया
बंगाल चुनाव: ममता बनर्जी के खिलाफ BJP की चार्जशीट, अमित शाह बोले- ये TMC के 15 साल का काला चिट्ठा
बंगाल चुनाव: ममता बनर्जी के खिलाफ BJP की चार्जशीट, अमित शाह बोले- ये TMC के 15 साल का काला चिट्ठा
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening Tips: किचन गार्डन में ऐसे उगाएं ताजे खीरे, घर पर ही मिलेगा फ्रेश सलाद
किचन गार्डन में ऐसे उगाएं ताजे खीरे, घर पर ही मिलेगा फ्रेश सलाद
ट्रेंडिंग
ढक्कन चोरों से परेशान पाकिस्तान ला रहा नया कानून, अब गटर का ढक्कन चुराने पर होगी 10 साल की सजा, वीडियो वायरल
ढक्कन चोरों से परेशान पाकिस्तान ला रहा नया कानून, अब गटर का ढक्कन चुराने पर होगी 10 साल की सजा
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget