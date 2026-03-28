RCB vs SRH Live Score: आज बेंगलुरु और हैदराबाद के मैच से आईपीएल 2026 का आगाज, कौन मारेगा बाजी?

आज से दुनिया के सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की शुरुआत होगी. इस लीग का यह 19वां सीजन है. पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आईपीएल 2026 (IPL 2026) का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा. आरसीबी (Royal Challengers Bengaluru) की कमान रजत पाटीदार के हाथों में है. वहीं ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को लीड करेंगे. आरसीबी और हैदराबाद के बीच यह मैच बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा.

फैंस किंग कोहली (Virat Kohli) को मैदान पर देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं. अगर आप भी पहले मैच में कोहली को देखने के लिए उत्साहित हैं और जानना चाहते हैं कि मुकाबला कब, कहां और कैसे लाइव देख पाएंगे. यहां आपको लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी डिटेल मिलेगी.

हेड टू हेड आंकड़े

आरसीबी और हैदराबाद के बीच अब तक 25 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में हैदराबाद ने बढ़त हासिल करते हुए 13 में जीत हासिल की है. वहीं आरसीबी ने 11 मैच अपने नाम किए हैं. दोनों के बीच 1 मुकाबला बेनतीजा रहा. हेड टू हेड में हैदराबाद का पलड़ा भारी दिख रहा है. हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है.

आईपीएल 2026 के लिए आरसीबी का स्क्वॉड

विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्टवाल, अभिनंदन सिंह, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, स्वप्निल सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल.

आईपीएल 2026 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वॉड

अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, हर्ष दुबे, ईशान मलिंगा, शिवम मावी, स्मरण रविचंद्रन, जीशान अंसारी, सलिल अरोड़ा, कामिंडु मेंडिस, ब्रायडन कारसे, डेविड पायने, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, क्रेन्स फुलेट्रा, अमित कुमार, ओंकार तरमाले, शिवांग कुमार.