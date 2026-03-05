IND vs ENG T20I: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड आमने-सामने होंगे. मुकाबला बड़ा है, दबाव बड़ा है और ऐसे में निगाहें उन गेंदबाजों पर रहेंगी जिन्होंने इस प्रतिद्वंद्विता में अब तक सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में कुछ नाम ऐसे हैं, जिन्होंने बार-बार बल्लेबाजों को परेशान किया है.

क्रिस जॉर्डन

सबसे ऊपर नाम आता है इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन का. जॉर्डन ने 2017 से 2024 के बीच भारत के खिलाफ 16 मैचों में 24 विकेट लिए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/27 रहा है. डेथ ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदें भारत के लिए कई बार मुश्किल बनी हैं. उनका अनुभव सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में अहम हो सकता है.

हार्दिक पांड्या

भारत की तरफ से ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड के खिलाफ 19 पारियों में 19 विकेट झटके हैं. 4/33 उनका बेस्ट प्रदर्शन है. हार्दिक की खासियत यह है कि वह बीच के ओवरों में भी विकेट निकाल सकते हैं और अंत में रन गति रोकने की क्षमता रखते हैं. बड़े मैचों में उनका आत्मविश्वास टीम इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है.

युजवेंद्र चहल

फिलहाल भारतीय टीम से बाहर चल रहे स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने इंग्लैंड के खिलाफ 16 विकेट लिए हैं. 6/25 उनका यादगार स्पेल रहा है, जो टी20 में किसी भी गेंदबाज के लिए खास उपलब्धि मानी जाती है. चहल की गुगली और फ्लाइट इंग्लिश बल्लेबाजों को कई बार चकमा दे चुकी है.

आदिल रशीद

इंग्लैंड के अनुभवी लेग स्पिनर आदिल रशीद भी इस सूची में शामिल हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ 14 विकेट लिए हैं. उनकी इकॉनमी 7.50 के आसपास रही है, जो टी20 फॉर्मेट में काफी किफायती मानी जाती है. मिडिल ओवरों में रन रोकने और विकेट लेने की उनकी क्षमता इंग्लैंड की ताकत है.

वरुण चक्रवर्ती

हाल के मुकाबलों में भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने भी अपनी गेंदबाजी से प्रभाव छोड़ा है. सिर्फ 5 मैचों में 14 विकेट लेकर उन्होंने दिखा दिया है कि वह इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए नई चुनौती बन सकते हैं. 5/24 उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है.

अब जब सेमीफाइनल की बारी है, तो यह देखना दिलचस्प होगा की वानखेड़े की पिच पर किसका जादू चलेगा. भारत और इंग्लैंड की इस टक्कर में गेंदबाज ही मैच का रुख तय कर सकते हैं.