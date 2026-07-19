भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे मैच लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है. इंग्लिश टीम पहले बल्लेबाजी करने आई तो सलामी बल्लेबाज जैकब बैथेल और बेन डकेट ने इतिहास रच डाला. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 192 रनों की पार्टनरशिप हुई, जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों द्वारा भारत के खिलाफ की गई सबसे बड़ी साझेदारी है. इस मुकाबले में बैथेल 91 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि डकेट ने शतक लगाया.

लॉर्ड्स पर सबसे बड़ी साझेदारी (पहले विकेट के लिए)

बेन डकेट और जैकब बैथेल ने लॉर्ड्स मैदान पर सबसे बड़ी साझेदारी का भी रिकॉर्ड बना दिया है. लॉर्ड्स पर खेले गए वनडे मैचों में अब तक पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड जॉफ्री बॉयकॉट और पीटर विली के नाम था, जिन्होंने साल 1980 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले विकेट के लिए 135 रन जोड़े थे. उसके 46 साल बाद बेन डकेट और जैकब बैथेल ने उनका रिकॉर्ड ध्वस्त किया है. भारत के खिलाफ उन्होंने पहले विकेट के लिए 192 रन जोड़ डाले.

192 रन - बेन डकेट और जैकब बैथेल (2026)

135 रन - जॉफ्री बॉयकॉट और पीटर विली (1980)

भारत के खिलाफ भी बनाया रिकॉर्ड

इंग्लैंड के किन्हीं बल्लेबाजों द्वारा भारत के खिलाफ वनडे मैच में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड अब बेन डकेट और जैकब बैथेल के नाम है. उन्होंने जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो का रिकॉर्ड ध्वस्त किया, जिन्होंने 2019 में टीम इंडिया के खिलाफ पहले विकेट के लिए 160 रनों की सलामी साझेदारी की थी. बेयरस्टो और रॉय ने साल 2021 में भी धमाल मचाते हुए भारत के खिलाफ पहले विकेट के लिए 135 रन जोड़े थे.

192 रन - बेन डकेट और जैकब बैथेल

160 रन - जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो

158 रन - एलिस्टर कुक और इयान बेल

135 रन - जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो

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