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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG: लॉर्ड्स पर सबसे बड़ी साझेदारी, क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं हुआ; बैथेल और डकेट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

IND vs ENG: लॉर्ड्स पर सबसे बड़ी साझेदारी, क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं हुआ; बैथेल और डकेट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

IND vs ENG 3rd ODI: भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में बेन डकेट और जैकब बैथेल ने सबसे बड़ी पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. दोनों ने मिलकर 192 रन जोड़े.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 19 Jul 2026 06:34 PM (IST)
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भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे मैच लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है. इंग्लिश टीम पहले बल्लेबाजी करने आई तो सलामी बल्लेबाज जैकब बैथेल और बेन डकेट ने इतिहास रच डाला. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 192 रनों की पार्टनरशिप हुई, जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों द्वारा भारत के खिलाफ की गई सबसे बड़ी साझेदारी है. इस मुकाबले में बैथेल 91 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि डकेट ने शतक लगाया.

लॉर्ड्स पर सबसे बड़ी साझेदारी (पहले विकेट के लिए)

बेन डकेट और जैकब बैथेल ने लॉर्ड्स मैदान पर सबसे बड़ी साझेदारी का भी रिकॉर्ड बना दिया है. लॉर्ड्स पर खेले गए वनडे मैचों में अब तक पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड जॉफ्री बॉयकॉट और पीटर विली के नाम था, जिन्होंने साल 1980 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले विकेट के लिए 135 रन जोड़े थे. उसके 46 साल बाद बेन डकेट और जैकब बैथेल ने उनका रिकॉर्ड ध्वस्त किया है. भारत के खिलाफ उन्होंने पहले विकेट के लिए 192 रन जोड़ डाले.

  • 192 रन - बेन डकेट और जैकब बैथेल (2026)
  • 135 रन - जॉफ्री बॉयकॉट और पीटर विली (1980)

भारत के खिलाफ भी बनाया रिकॉर्ड

इंग्लैंड के किन्हीं बल्लेबाजों द्वारा भारत के खिलाफ वनडे मैच में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड अब बेन डकेट और जैकब बैथेल के नाम है. उन्होंने जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो का रिकॉर्ड ध्वस्त किया, जिन्होंने 2019 में टीम इंडिया के खिलाफ पहले विकेट के लिए 160 रनों की सलामी साझेदारी की थी. बेयरस्टो और रॉय ने साल 2021 में भी धमाल मचाते हुए भारत के खिलाफ पहले विकेट के लिए 135 रन जोड़े थे.

  • 192 रन - बेन डकेट और जैकब बैथेल
  • 160 रन - जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो
  • 158 रन - एलिस्टर कुक और इयान बेल
  • 135 रन - जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 Jul 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
IND Vs ENG 3rd ODI Ben Duckett IND VS ENG Jacob Bethell
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