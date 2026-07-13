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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कप, रोहित-विराट समेत इन सवालों के दिए जवाब

शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कप, रोहित-विराट समेत इन सवालों के दिए जवाब

Shubman Gill Press Conference: इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे की पूर्व संध्या पर भारत के कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. गिल ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप से लेकर विराट-रोहित तक कई सवालों के जवाब दिए.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 13 Jul 2026 09:52 PM (IST)
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भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा-विराट कोहली से लेकर 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक तमाम सवालों के जवाब दिए. गिल ने बताया कि उन्होंने आगामी वनडे विश्व कप को लेकर विराट कोहली से बात की. तो आइए जानते हैं कि गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन-किन मुद्दों पर बात की और क्या जवाब दिए.

वनडे वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली से बात 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने कहा, "हम कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे थे. हमारे लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा रहेगा, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी टीम में नहीं हैं लेकिन फ्यूचर में हमारी मदद कर सकते हैं, कौन से गेंदबाज, कौन से ऑल-राउंडर, कौन से स्पिनर- हम इन्हीं सब चीजों पर बात कर रहे थे."

गिल से पूछा गया कि क्या इंग्लैंड वनडे सीरीज वर्ल्ड कप की उनकी तैयारी में अहम किरदार अदा करेगी? इसका जवाब देते हुए गिल ने कहा, "वनडे वर्ल्ड कप के लिए हमारी तैयारी अलग है. हमारा मकसद यह देखना है कि हम किस तरह के कॉम्बिनेशन को आजमा सकते हैं. दक्षिण अफ्रीका में हमें जो विकेट मिलेंगे, वे काफी हद तक यहां मिलने वाले विकेट जैसे ही होंगे, इसलिए यह सीरीज हमारे लिए बहुत अहम है."

टी20 सीरीज की हार नहीं डालेगी असर 

गिल से पूछा गया कि क्या टी20 सीरीज में भारत की हार से वनडे सीरीज पर भी असर पड़ेगा? इसके जवाब में गिल ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ भी फर्क पड़ेगा. यह अलग फॉर्मेट, अलग टीम और अलग गोल है. यह अलग माहौल है और यह अलग एहसास होगा."

वर्ल्ड कप के लिए कोर टीम तैयार

गिल का मानना ​​है कि आगामी वर्ल्ड कप के लिए कोर टीम पहले से ही तैयार है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीम मैनेजमेंट वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों का पूल बढ़ाना चाहता है. 

गिल ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि चिंता करने वाली कोई बात है. ऐसा नहीं है कि हमारे पास बिखरी हुई 11 है. लेकिन आपको नए खिलाड़ियों को मौका देना होगा. वे दबाव वाली स्थितियों में जितना ज्यादा अनुभव हासिल करेंगे और जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, वर्ल्ड कप से पहले हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा."

रोहित शर्मा और विराट कोहली  पर क्या बोले?

दिग्गज बल्लेबाजों पर बात करते हुए शुभमन गिल ने कहा, "विराट भाई और रोहित भाई पिछले दशक से भारत की बैटिंग लाइनअप के बैकबोन रहे हैं. वह टीम का अभिन्न हिस्सा रहे. उनके पास जो अनुभव और हुनर है वो वाकई कीमती है."

 

यह भी पढ़ें: भारत और इंग्लैंड का टेस्ट सबसे ज्यादा देखा जाने वाला बना मैच, लॉर्ड्स में बन गया नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

Published at : 13 Jul 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
IND Vs ENG 1st Odi VIRAT KOHLI Rohit SHarma SHUBMAN GILL
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