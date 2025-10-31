ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में एक अतिरिक्त बल्लेबाजी ऑप्शन के कारण हर्षित राणा की प्लेइंग 11 में जगह बन रही है, जबकि तेज गेंदबाज अर्शदीप की अंतिम एकादश में जगह नहीं बन पा रही. इसको लेकर पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने भी सवाल उठाया है, उन्होंने कहा कि बुमराह के साथ उन्हें (अर्शदीप) होना चाहिए. वह टीम मैनेजमेंट पर भड़के हुए नजर आए.

यूट्यूब चैनल पर 'ऐश की बात' शो में अश्विन से बात कर रहे पत्रकार ने पूछा कि, "मेलबर्न में अर्शदीप को बाहर रखना, कितना मुश्किल है? क्योंकि इसको लेकर बहस चल रही है. इस पर अश्विन ने कहा, "इस सवाल के बारे में जवाब दे देकर मैं थक गया हूं. जब आप अर्शदीप सिंह की बात करते हो तो सवाल आता है कि वह किसकी जगह खेल सकता है. वो सिर्फ एक बंदे को रिप्लेस कर सकता है, वो है हर्षित राणा. लेकिन समस्या ये हैं कि आज की बहस ये है कि क्या हम अतिरिक्त स्पिनर के साथ खेले थे? शायद, जिस पिच पर हमें इतना बाउंस और स्पाइस दिखे थे, हम हर्षित राणा के साथ एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज के साथ खेल सकते थे."

अर्शदीप को होना चाहिए दूसरा मुख्य तेज गेंदबाज- अश्विन

अश्विन ने आगे कहा, "लेकिन मेरा पॉइंट ये हैं कि अर्शदीप सिंह का नाम लिस्ट में दूसरे मुख्य तेज गेंदबाज के रूप में होना चाहिए जब बुमराह खेल रहे हों, अगर बुमराह नहीं खेल रहा है तो अर्शदीप अपने पहले मुख्य तेज गेंदबाज होने चाहिए. मैं समझ नहीं पा रहा कि अर्शदीप सिंह प्लेइंग 11 से बाहर कैसे रह सकते हैं. मुझे सही में समझ नहीं आया."

अश्विन ने अपनी बातों में साफ़ किया कि हर्षित राणा को बाहर करने की बात नहीं हो रही, बल्कि ये सिर्फ अर्शदीप सिंह के लिए है. उन्होंने कहा, "हर्षित राणा ने आज बल्ले से अच्छा योगदान दिया, ये उनके बारे में बिल्कुल नहीं है, ये अर्शदीप सिंह के बारे में है. वो जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में उन्होंने प्रदर्शन किया है, उसके बाद से वह लगातार टीम से बाहर रहा है. उसे उतनी बार बेंच पर बिठाया गया कि उनकी थोड़ी लय बिगड़ गई."

उन्होंने आगे कहा, "हमने एशिया कप में देखा, उसने अच्छी गेंदबाजी की, उसने स्पेल में बहुत अच्छी वापसी की, लेकिन वह थोड़ा लय में नहीं दिखा. आपका चैंपियन गेंदबाज़ भी फीका पड़ जाएगा अगर आप उसे नहीं खिलाएंगे. अर्शदीप के लिए यह वाकई मुश्किल स्थिति है और मुझे उम्मीद है कि उसे वह जगह मिलनी शुरू हो जाएगी जिसके वह हकदार है. वह टीम में जगह पाने का हकदार है और यह किसी और की बात नहीं है, कृपया उसे खिलाएं."