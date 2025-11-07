भारत के टी20 कप्तान और स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव मैदान पर अपने संयमित व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मैच में उन्हें काफी गुस्से में देखा गया. एक समय ऐसा आया जब वो अपना आपा खो बैठे.

दरअसल क्वींसलैंड के कैरारा ओवल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का चौथा मैच खेला जा रहा था. यह मुकाबला काफी कड़ा था, लेकिन भारत ने यह मैच 48 रनों से जीत लिया. इस मैच में जब 12वां ओवर डाला जा रहा तब ऐसा मौका आया जब कप्तान सूर्यकुमार यादव को काफी गुस्से में देखा गया. 12वें ओवर में शिवम दुबे ने टिम डेविड को आउट कर भारत को थोड़ी बढ़त दिला दी. उन्होंने उसी ओवर में नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस को दो डॉट गेंदें फेंकी.

इस ओवर की आखिरी गेंद शिवम ने ऑफ स्टंप के बाहर एक शॉर्ट गेंद फेंकी जिसपर स्टोइनिस ने बैकवर्ड पॉइंट पर चौका जड़ दिया. ऐसा लगा जैसे इस चौके ने स्टोइनिस पर से दबाव हटाया.इस ढ़ीली गेंद को फेंकने के लिए सूर्यकुमार ने दुबे को जमकर फटकार लगाई.

मैच की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर ने पांच गेंदों में तीन विकेट लिए जिससे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया. भारत के स्पिनरों ने कुल छह विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 11.3 ओवर में 91 रन पर 4 विकेट से 18.2 ओवर में 119 रन पर ऑल आउट कर दिया. पांच मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है. एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था.

शिवम दुबे ने मैच के बाद क्या कहा

हरफनमौला शिवम दुबे ने कहा कि आस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां चौथे टी20 मैच में मैदान का आकार बड़ा होने से भारत का स्कोर पर्याप्त था और गेंदबाजों ने रणनीति पर बखूबी अमल करके मेजबान को हराया. भारत ने 167 रन बनाने के बावजूद आस्ट्रेलिया को 48 रन से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में 2 . 1 की अजेय बढत बना ली.

दुबे ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ इस मैदान पर 167 का स्कोर अच्छा था क्योंकि हमारे पास बेहतरीन गेंदबाज हैं. मुझे उन पर भरोसा है और पूरी टीम को उन पर भरोसा है.’’ उन्होंने कहा ,‘‘ यह टी20 मैच है और कोई भी बल्लेबाज आकर आक्रामक पारी खेल सकता है लेकिन इस मैदान पर बाउंड्री बड़ी है और हमने उसी हिसाब से रणनीति बनाई थी. हमें विश्वास था कि हम उन्हें रोक लेंगे.’’