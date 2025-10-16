हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS ODI Head-to-Head:ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर कैसा है भारत का रिकॉर्ड? जानिए आंकड़ों की पूरी कहानी

IND vs AUS ODI Head-to-Head:ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर कैसा है भारत का रिकॉर्ड? जानिए आंकड़ों की पूरी कहानी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में किस टीम ने बाजी मारी है? जानिए ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर टीम इंडिया का अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 16 Oct 2025 07:52 AM (IST)
IND vs AUS ODI Head-to-Head: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमेशा से मुकाबले रोमांच से भरपूर रहे हैं. अब एक बार फिर दोनों टीमें 19 अक्टूबर से आमने-सामने होंगी, जब भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी. इस बार कमान होगी शुभमन गिल के हाथों में, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे मिचेल मार्श. यह सीरीज न सिर्फ दोनों टीमों के लिए अहम है, बल्कि गिल के लिए कप्तान के तौर पर अपनी पहली बड़ी परीक्षा भी होगी.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: अब तक का वनडे मुकाबला

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 152 वनडे मैच खेले गए हैं. इनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 84 मुकाबले जीते हैं, जबकि भारत 58 मैचों में विजयी रहा है. दोनों टीमों के बीच की यह टक्कर 1980 से चली आ रही है, और हर दशक में कुछ यादगार मैच देखने को मिले हैं.

ऑस्ट्रेलिया में भारत का प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारत के लिए वनडे जीतना हमेशा चुनौती भरा रहा है. अब तक भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 54 वनडे मैच में आमने-सामने आयी है. इनमें से 14 मैचों में जीत, 38 में हार, और 2 मैच बिना नतीजे के समाप्त हुए हैं. यानी जीत प्रतिशत करीब 26 फीसदी का रहा है. हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रदर्शन में सुधार किया है और कई यादगार जीत दर्ज की हैं.

ऑस्ट्रेलिया में भारत का सबसे बड़ा स्कोर

भारत ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे क्रिकेट में अपना सर्वाधिक स्कोर 338/9 बनाया था. यह रिकॉर्ड 29 नवंबर 2020 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर बना था. वहीं, भारत की सबसे बड़ी वनडे जीत 1991 में पर्थ के वाका ग्राउंड पर आई थी, जब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 107 रनों से हराया था. मेलबर्न में भी भारत ऑस्ट्रेलिया को दो बार 8 विकेट से मात दे चुका है.

रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया में दबदबा

जब बात ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी की आती है, तो रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है. उन्होंने अब तक ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 19 वनडे मैचों में 990 रन बनाए हैं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज से ज्यादा हैं. रोहित ने चार शतक जड़े हैं, जिनमें से सबसे यादगार पारी पर्थ (2016) में आई थी, जब उन्होंने 163 गेंदों पर नाबाद 171 रन ठोके थे.

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेले 19 मैचों में 58.23 की शानदार औसत से रन बनाए और 29 छक्के जड़े, जो किसी भारतीय का सर्वाधिक रिकॉर्ड है. रोहित ने जनवरी 2016 की पांच मैचों की सीरीज में 441 रन बनाकर इतिहास रच दिया था.

सीरीज से उम्मीदें

टीम इंडिया के लिए यह दौरा आसान नहीं होगा, लेकिन युवा कप्तान शुभमन गिल के लिए यह मौका है खुद को साबित करने का. अगर भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचों पर बेहतर प्रदर्शन किया और गेंदबाजों ने शुरुआती विकेट दिलाए, तो यह सीरीज टीम इंडिया के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है.

Published at : 16 Oct 2025 07:52 AM (IST)
Australia Tour Rohit SHarma ODI SERIES IND VS AUS
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
क्रिकेट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
क्रिकेट
बॉलीवुड
बिहार
ट्रेंडिंग
हेल्थ
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
