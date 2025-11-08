अभिषेक ने टी20 में सबसे तेज 1000 रन का बनाया महारिकॉर्ड, सूर्या-विराट सबको पीछे छोड़ा

ब्रिस्बेन में अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में अपने 1000 रन पूरे कर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया. वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, पहले इस लिस्ट में पहले नंबर पर सूर्यकुमार यादव थे. हालांकि फिर भी सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने के मामले में वह विराट कोहली से पीछे रह गए.

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा सूर्या का रिकॉर्ड

पिछले साल जुलाई में डेब्यू करने वाले अभिषेक शर्मा ने एक साल में बहुत कुछ हासिल किया है, वह टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पर हैं. शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें टी20 में भी उन्होंने विस्फोटक अंदाज में शुरुआत की और सूर्यकुमार यादव का बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त किया. अभिषेक ने अपने टी20आई रन 528 गेंदों में पूरे किए, जबकि अब पहले से दूसरे स्थान पर आए सूर्या ने 573 गेंदों में 1000 रन बनाए थे. लिस्ट में तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के फिल साल्ट और चौथे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल हैं. बता दें कि विराट कोहली ने 655 गेंदों में अपने 1000 T20I रन पूरे किए थे.

सबसे कम गेंदों पर 1000 T20I रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा (भारत)- 528 गेंदों में

सूर्यकुमार यादव (भारत)- 573 गेंदों में

फिल साल्ट (न्यूजीलैंड)- 599 गेंदों में

ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया)- 604 गेंदों में

आंद्रे रसेल (वेस्टइंडीज), फिन एलन (न्यूजीलैंड)- 609 गेंदों में

इस मामले में रह गए विराट कोहली से पीछे

अभिषेक शर्मा सबसे कम पारियों के आधार पर 1000 टी20आई रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, कोहली अभी सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. कोहली ने 27 पारियों में इस आंकड़े को छुआ था, अभिषेक ने 28 पारियों में ऐसा किया.

इस मामले में उन्होंने केएल राहुल को जरूर पीछे छोड़ा है. लोकेश राहुल ने टी20आई में 1000 रन 29वीं पारी में बनाए थे. इस लिस्ट में पहले नंबर पर इंग्लैंड के डेविड मलान हैं, जिन्होंने अपनी 24वीं टी20आई पारी में 1000 रन पूरे किए थे. ये रिकॉर्ड उन्होंने भारत के खिलाफ खेलते हुए ही बनाया था.