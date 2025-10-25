हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसबसे तेज 3000 वनडे रन... IND vs AUS तीसरे मैच में ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, तोड़ा स्टीव स्मिथ का बड़ा रिकॉर्ड

IND vs AUS 3rd ODI: ट्रेविस हेड (Travis Head) ने भारत के खिलाफ सिडनी में खेले जा रहे तीसरे वनडे में 29 रनों की पारी खेली. इसके साथ उन्होंने अपने वनडे करियर के 3000 रन पूरे कर इतिहास रच दिया है.

By : शिवम | Updated at : 25 Oct 2025 10:20 AM (IST)
ट्रेविस हेड ने भारत के खिलाफ सिडनी में खेले जा रहे तीसरे वनडे में 25 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली, इस पारी में उन्होंने 6 चौके लगाए. यहां उन्होंने अपने वनडे करियर के 3000 रन पूरे कर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. हेड ने पहले विकेट के लिए मिशेल मार्श के साथ 61 रनों की साझेदारी की.

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श ने सधी हुई शुरुआत दिलाई. दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी की, जैसे ही हेड आक्रामक रवैया अपनाने लगे तो वह अपना विकेट गंवा बैठे. उन्हें मोहम्मद सिराज ने 10वें ओवर में आउट किया.

ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास

हेड अब ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, पहले ये रिकॉर्ड स्टीव स्मिथ के नाम था. स्मिथ अब वनडे से रिटायरमेंट ले चुके हैं. स्टीव स्मिथ ने 79वीं पारी में 3000 रन पूरे किए थे, हेड की ये 76वीं पारी थी.

बता दें कि दुनिया में सबसे तेज 3000 वनडे रन पूरे करने वाले बल्लेबाज हाशिम आमला हैं. साउथ अफ्रीका के इस दिग्गज बल्लेबाज ने 57 पारियों में इस आंकड़े को छुआ था. भारत के लिए सबसे तेज 3000 वनडे रन पूरे करने वाले बल्लेबाज शिखर धवन हैं, धवन ने 72वीं पारी में 3000 वनडे रन पूरे किए थे.

सीरीज हार चुका है भारत 

3 मैचों की वनडे मेजबान ऑस्ट्रेलिया पहले ही अपने नाम कर चुका है. ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में बारिश से प्रभावित मैच को 7 विकेट से जीता था. दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई थी.

आज शुभमन गिल एंड टीम सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, इतिहास में कभी नहीं हुआ जब ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया में भारत को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया हो. भारत तीसरा वनडे जीतकर इस अनचाहे रिकॉर्ड से बचना चाहेगी. इस सीरीज के दोनों मैचों में विराट कोहली शून्य पर आउट हुए हैं, आज उनसे मैच जिताऊ पारी की उम्मीद है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 25 Oct 2025 10:20 AM (IST)
Steve Smith IND Vs AUS 3rd ODI Travis Head Records IND VS AUS TRAVIS HEAD INDIA VS AUSTRALIA ODI Records
Embed widget