दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत को 408 रनों के बड़े अंतर से हराया. 549 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की दूसरी पारी 140 रनों पर समाप्त हो गई. इस टेस्ट में भारत के बल्लेबाजों का शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला, पहली पारी में सिर्फ यशस्वी जायसवाल और दूसरी पारी में सिर्फ रवींद्र जडेजा अर्धशतक लगा पाए. पहली पारी में भी टीम इंडिया 201 रनों पर ऑल आउट हो गई थी. टेम्बा बावुमा ने बतौर कप्तान कभी कोई टेस्ट नहीं हारने का अपना रिकॉर्ड इस सीरीज में भी कायम रखा. दक्षिण अफ्रीका 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत गई.

पिछले 7 मैचों में 5वीं हार, WTC अंक तालिका में लुढ़की टीम इंडिया

भारत ने घर पर खेले पिछले 7 टेस्ट में से 5 हारे हैं. पिछले साल इसी महीने में टीम इंडिया न्यूजीलैंड से घर पर 3-0 से टेस्ट सीरीज हारी थी. गुवाहाटी से पहले कोलकाता में भी टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन रहा था, वहां पिच को दोष दिया गया लेकिन यहां तो मेहमान टीम के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था. फिर भी इस पिच पर भारत का कोई बल्लेबाज नहीं चला. पहली पारी में सेनुरन मुथुसामी ने शतक (109) जड़ा था, जबकि गेंदबाज मार्को यानसेन ने भी भारतीय गेंदबाजों पर खूब रन (93) बनाए थे, वह अपने शतक से चूक गए थे.

दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है.

दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में बनाए थे 489 रन

टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. एडन मार्क्रम (38) और रयान रिकेल्टन (35) ने पहले विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी. ट्रिस्टन स्टब्स (49) और टेम्बा बावुमा (41) ने तीसरे विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी की. भारत के गेंदबाज पहली पारी में बेअसर रहे, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि निचले क्रम के बल्लेबाज मार्को यानसेन ने भी 93 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके सहारे दक्षिण अफ्रीका 489 के टोटल तक पहुंचा.

पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा रन सेनुरन मुथुसामी ने बनाए, उन्होंने 2 छक्के और 10 चौकों की मदद से 109 रन बनाए थे. ये उनका पहला टेस्ट शतक है. मार्को यानसेन ने 93 रनों की विस्फोटक पारी में 7 छक्के लगाकर इतिहास रचा. वह भारत के खिलाफ एक टेस्ट पारी में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने.

भारत के लिए पहली पारी में कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, लेकिन उनकी इकॉनमी 3.94 की रही. उन्होंने 115 रन खर्चे. बुमराह और सिराज के नाम 2-2 विकेट रहे, वह भी रनों पर अंकुश लगाने में असफल रहे.

201 रनों पर सिमट गई भारत की पहली पारी

यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहली पारी में भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई थी, दोनों ने पहले विकेट लिए 65 रनों की साझेदारी की थी. हालांकि भारत का मिडिल आर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा. राहुल (22) को केशव महाराज ने आउट किया, इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक जड़ा. वह भी 58 रन बनाकर साइमन हार्मर का शिकार हुए. ये 95 पर भारत का दूसरा विकेट था, इसके बाद भारत का 7वां विकेट 122 के स्कोर पर गिरा. यानी 27 रन के अंदर 6 विकेट गिर गए.

साई सुदर्शन (15), ध्रुव जुरेल (0), ऋषभ पंत (7), रवींद्र जडेजा (6), नितीश कुमार रेड्डी (10) सस्ते में आउट हो गए. मार्को यानसेन ने इस पारी में 6 विकेट लिए. वो तो वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के बीच साझेदारी ने जैसे-तैसे भारत को 200 पार पहुंचा भी दिया. सुंदर ने 48 रन बनाए, वहीं कुलदीप ने सिर्फ 19 रन बनाए लेकिन उन्होंने 134 गेंदों का सामना किया.

140 पर सिमटी टीम इंडिया की दूसरी पारी

दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 288 रनों की बढ़त बनाई थी. मेहमान टीम ने दूसरी पारी 260/5 रनों पर घोषित कर भारत के सामने जीत के लिए 549 का लक्ष्य रखा. दूसरी पारी में ट्रिस्टन स्टब्स ने 93 रन बनाए, वह अपने शतक से चूक गए. उनके विकेट के साथ ही बावुमा ने पारी घोषित कर दी थी.

दूसरी पारी में भी भारत के बल्लेबाजों का फ्लॉप शो जारी रहा. यशस्वी जायसवाल (13), केएल राहुल (6) अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए, जायसवाल को यानसेन ने आउट किया तो केएल राहुल को हार्मर ने अपना शिकार बनाया.

आज टेस्ट के आखिरी दिन कुलदीप रूप के रूप भारत की पारी का तीसरा विकेट गिरा. इसके बाद ध्रुव जुरेल (2) और ऋषभ पंत (13) भी सस्ते में आउट हो गए. सुदर्शन भी 14 रन बनाकर चलते बने. रवींद्र जडेजा ने कुछ हद तक संघर्ष किया, लेकिन वो काफी नहीं था. जडेजा ने 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से 54 रन बनाए. भारत की दूसरी पारी 140 रनों पर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका ने 408 रनों के बड़े अंतर से इस मुकाबले को जीत लिया.

इस पारी में साइमन हार्मर ने सर्वाधिक 6 विकेट लिए, ये उनके टेस्ट करियर का दूसरा फाइव विकेट हॉल था. 2 विकेट केशव महाराज ने लिए. मार्को यानसेन और सेनुरन मुथुसामी के नाम 1-1 विकेट रहा.