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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBAN vs AUS: बाइक जीतकर भी अपने पास नहीं रखी, कूपर कोनोली ने लिट्टन दास को क्यों दे दिया इनाम?

BAN vs AUS: बाइक जीतकर भी अपने पास नहीं रखी, कूपर कोनोली ने लिट्टन दास को क्यों दे दिया इनाम?

बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कूपर कोनोली को बाइक पुरस्कार में मिली, लेकिन उन्होंने इसे बांग्लादेश कप्तान लिट्टन दास को गिफ्ट कर दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 15 Jun 2026 10:25 AM (IST)
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Bangladesh Won ODI Series vs Australia: बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज का समापन हो चुका है. हालांकि सीरीज पर 2-1 से बांग्लादेश ने कब्जा जमाया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कूपर कोनोली की बल्लेबाजी और उनके शानदार खेल भावना वाले कदम की हो रही है. सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने पर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक बाइक मिली, जिसे उन्होंने बांग्लादेश के कप्तान लिट्टन दास को उपहार में दे दिया. बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच 14 जून को तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला खेला गया. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक अंदाज में 1 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में क्लीन स्वीप से खुद को बचा लिया. हालांकि शुरुआती दो मुकाबले जीतकर बांग्लादेश पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका था. अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत के सबसे बड़े नायक कूपर कोनोली रहे, जिन्होंने शानदार शतक लगाकर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला. मैदान पर अपने बल्ले से दर्शकों का दिल जीतने वाले कोनोली ने मैच के बाद एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी क्रिकेट प्रेमियों की तारीफ बटोरी.

सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाकर जीती बाइक

तीसरे वनडे में कूपर कोनोली ने 134 गेंदों का सामना करते हुए 149 रन की बेहतरीन पारी खेली. उनकी इस पारी में 13 चौके और 6 शानदार छक्के शामिल रहे. यह उनके वनडे करियर का पहला शतक भी था. इस यादगार पारी की बदौलत वह बांग्लादेश के खिलाफ पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने.

कूपर कोनोली ने तीन मैचों की सीरीज में तीन पारियां खेलीं और 61.33 की औसत से कुल 184 रन बनाए. सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने के लिए उन्हें विशेष पुरस्कार के रूप में एक मोटरसाइकिल प्रदान की गई. लेकिन पुरस्कार लेने के कुछ ही समय बाद उन्होंने ऐसा फैसला किया जिसकी हर तरफ चर्चा होने लगी.

लिट्टन दास को क्यों सौंप दी अपनी बाइक?

कूपर कोनोली का यह कदम खेल भावना और सम्मान की शानदार मिसाल माना जा रहा है. दरअसल, तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान बांग्लादेश के कप्तान लिट्टन दास को क्रैंप की समस्या का सामना करना पड़ा था. हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें मैदान पर चलने-फिरने में भी परेशानी हो रही थी. कोनोली ने इस स्थिति को देखते हुए अपनी जीती हुई बाइक लिट्टन दास को उपहार में देने का फैसला किया. उनका यह फैसला क्रिकेट में खेल भावना, आपसी सम्मान और खिलाड़ियों के बीच रिश्तों की खूबसूरती को दर्शाता है. सोशल मीडिया पर भी उनके इस कदम की जमकर सराहना की जा रही है.

यह भी पढ़ें- 'हनुमान जी...', पाकिस्तान को आधी टीम को समेटने के बाद दीप्ति शर्मा का बयान वायरल; जानें क्या कहा

बांग्लादेश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में हराया

हालांकि अंतिम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जीत दर्ज करने में सफल रहा, लेकिन पूरी सीरीज बांग्लादेश के नाम रही. मेजबान टीम ने पहले दो वनडे मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को लगातार हराया. पहले वनडे में बांग्लादेश ने 86 रन से जीत हासिल की और 21 वर्षों में दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवर के क्रिकेट में हराने का रिकॉर्ड बनाया. इसके बाद दूसरे मुकाबले में 5 विकेट की जीत दर्ज कर उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में अपनी तीसरी जीत हासिल की और सीरीज भी अपने नाम कर ली.

यह भी पढ़ें- AUS Vs BAN ODI 2026: कोपर कोनोली ने मचाई तबाही, 13 चौकों और 6 छक्कों की मदद से बना दिए 149 रन

तीसरे वनडे में बांग्लादेश के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने का सुनहरा अवसर था. लेकिन कूपर कोनोली की 149 रन की शानदार शतकीय पारी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी मैच जीतकर सम्मान बचा लिया, जबकि सीरीज बांग्लादेश के खाते में गई. वहीं, मैच के बाद कोनोली द्वारा लिट्टन दास को बाइक गिफ्ट किए जाने की कहानी ने क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया.

Published at : 15 Jun 2026 10:25 AM (IST)
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BAN Vs AUS Cooper Connolly Litton Das Bangladesh Vs Australia ODI Series
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