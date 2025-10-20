हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो गंभीर-अगरकर को हटाओ और रोहित शर्मा को...', नवजोत सिंह सिद्धू ने सच में ऐसा बोला?

'अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो गंभीर-अगरकर को हटाओ और रोहित शर्मा को...', नवजोत सिंह सिद्धू ने सच में ऐसा बोला?

Navjot Singh Sidhu on Viral Statement: पूर्व भारतीय दिग्गज नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने वायरल हो रहे सोशल मीडिया पोस्ट की खुद सच्चाई बताई है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 20 Oct 2025 07:34 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज व वर्तमान के फेमस क्रिकेट कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू का एक सोशल मीडिया पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में कहा गया है कि अगर भारत को 2027 वर्ल्ड कप जीतना है तो बीसीसीआई को तुरंत गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को हटा देना चाहिए. साथ ही पूरे सम्मान के साथ रोहित शर्मा को एक बार फिर कप्तानी सौंप देनी चाहिए. इस पोस्ट के बाद सिद्धू की काफी आलोचना हो रही है. हालांकि, सवाल यह है कि क्या सच में नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसा बोला है? यहां आपको इसका जवाब मिल जाएगा. 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद वायरल पोस्ट की सच्चाई बताई है. सिद्धू ने सोशल मीडिया पर लिखा, "शर्म आनी चाहिए. मैंने ऐसा कभी नहीं कहा. झूठी खबरें मत फैलाओ. इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है." इससे यह साफ होता है कि वायरल पोस्ट पूरी तरह से फर्जी है. AI के जमाने में कई बार पूर्व क्रिकेटरों के नाम से उल्टे-सीधे पोस्ट वायरल होते रहते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. 

देखें सिद्धू का वायरल पोस्ट

सिद्धू ने बताई वायरल पोस्ट की सच्चाई

शुभमन गिल को बनाया गया है वनडे कप्तान 

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले 26 साल के शुभमन गिल को भारत का वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है. इससे पहले उन्हें टेस्ट टीम की कमान सौंपी जा चुकी थी. इंग्लैंड में गिल कप्तान के तौर पर अपने पहले असाइनमेंट में खरे उतरे थे. हालांकि, वनडे में बतौर कप्तान गिल अपना पहला मैच नहीं जीत सके. इससे पहले वनडे टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में थी. रोहित ने इसी साल भारत को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए कप्तान गिल को सौंपी गई है.

Published at : 20 Oct 2025 07:32 PM (IST)
