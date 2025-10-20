भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज व वर्तमान के फेमस क्रिकेट कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू का एक सोशल मीडिया पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में कहा गया है कि अगर भारत को 2027 वर्ल्ड कप जीतना है तो बीसीसीआई को तुरंत गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को हटा देना चाहिए. साथ ही पूरे सम्मान के साथ रोहित शर्मा को एक बार फिर कप्तानी सौंप देनी चाहिए. इस पोस्ट के बाद सिद्धू की काफी आलोचना हो रही है. हालांकि, सवाल यह है कि क्या सच में नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसा बोला है? यहां आपको इसका जवाब मिल जाएगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद वायरल पोस्ट की सच्चाई बताई है. सिद्धू ने सोशल मीडिया पर लिखा, "शर्म आनी चाहिए. मैंने ऐसा कभी नहीं कहा. झूठी खबरें मत फैलाओ. इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है." इससे यह साफ होता है कि वायरल पोस्ट पूरी तरह से फर्जी है. AI के जमाने में कई बार पूर्व क्रिकेटरों के नाम से उल्टे-सीधे पोस्ट वायरल होते रहते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है.

देखें सिद्धू का वायरल पोस्ट

सिद्धू ने बताई वायरल पोस्ट की सच्चाई

Never said it , don’t spread fake news ,never imagined it. Shame on you https://t.co/qCZlwaUrwK — Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 20, 2025

शुभमन गिल को बनाया गया है वनडे कप्तान

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले 26 साल के शुभमन गिल को भारत का वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है. इससे पहले उन्हें टेस्ट टीम की कमान सौंपी जा चुकी थी. इंग्लैंड में गिल कप्तान के तौर पर अपने पहले असाइनमेंट में खरे उतरे थे. हालांकि, वनडे में बतौर कप्तान गिल अपना पहला मैच नहीं जीत सके. इससे पहले वनडे टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में थी. रोहित ने इसी साल भारत को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए कप्तान गिल को सौंपी गई है.