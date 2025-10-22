हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Women's World Cup: पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू

Women's ODI World Cup 2025: मंगलवार को हुए मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया. इस हार के बाद पाक टीम विश्व कप 2025 से आधिकारिक रूप से बाहर हो गई, लेकिन इससे भारत को एक फायदा हो गया.

महिला विश्व कप 2025 के 22वें मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 150 रनों से हराया. साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवरों में 312 रन बनाए थे, उनके 9 विकेट गिर चुके थे. पाकिस्तान को 234 का लक्ष्य मिला था, जवाब में पाक 7 विकेट खोकर 83 रन बना पाई और फिर बारिश के कारण मैच रुका और फिर शुरू नहीं हुआ. साउथ अफ्रीका इससे पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह कंफर्म कर चुकी थी, लेकिन इस हार के बाद पाक टीम आधिकारिक रूप से वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है. लेकिन पाक की हार से भारत का फायदा हुआ है.

महिला विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका में हो रहा है, हालांकि इस टूर्नामेंट का मेजबान सिर्फ भारत था लेकिन पाकिस्तान की वजह से श्रीलंका को भी सह-मेजबान बनाया गया क्योंकि पाकिस्तान अपने मैच भारत में नहीं खेलेगी. पाकिस्तान लीग स्टेज के अपने सभी मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेल रही है, भारत को भी पाक से खेलने के लिए वहीं जाना पड़ा था. सभी मैचों के वेन्यू तय थे, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल के नहीं. अब पाकिस्तान की हार से भारत को फायदा हो गया है.

क्या है मामला?

दरअसल पहले से तय था कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंची तो एक सेमीफाइनल श्रीलंका में खेला जाएगा. अगर पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा तो भारत फाइनल मैच की भी मेजबानी छिन जाएगी, फिर खिताबी मुकाबला भी श्रीलंका में ही होता. हालांकि अब ये तय हो गया है कि फाइनल मैच भारत में ही होगा.

किस वेन्यू पर खेला जाएगा विश्व कप सेमीफाइनल और फाइनल?

पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल तक पहुंचती तो दूसरा सेमीफाइनल कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 30 अक्टूबर को खेला जाता. अब तय हो गया है कि दूसरा सेमीफाइनल भी भारत में होगा, ये 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. हालांकि पहले सेमीफाइनल का वेन्यू तय नहीं था, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा. पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को खेला जाएगा.

महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों सेमीफाइनल और फाइनल, भारत के समयनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होंगे. जब तक पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई थी तब तक ये कंफर्म नहीं था कि फाइनल भारत में होगा या श्रीलंका में, लेकिन अब तय हो गया है.

भारत कैसे पहुंचेगी सेमीफाइनल में?

महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में 3 टीमें अपनी जगह कंफर्म कर चुकी हैं. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के बाद साउथ अफ्रीका क्वालीफाई कर चुकी हैं. अब चौथे स्पॉट के लिए भारत और न्यूजीलैंड मजबूत दावेदार हैं. अगला मैच दोनों का एक दूसरे के खिलाफ ही है. 23 अक्टूबर को दोनों टीमें भिड़ेंगी, जो जीतेगी उसके सेमीफाइनल में जाने के चांस बढ़ जाएंगे. अभी दोनों ने 5-5 मैच खेलें हैं. दोनों के 4-4 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर भारत (+0.526) न्यूजीलैंड (-0.245) से आगे है.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Indian Women Cricket Team Women's World Cup Pakistan Women Cricket Team World Cup Final ICC Women's ODI World Cup 2025
