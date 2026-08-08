स्टार्क 'प्लेयर ऑफ द ईयर', हेड के नाम एलन बॉर्डर मेडल; देखें किसने जीता कौनसा अवॉर्ड

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमिचेल स्टार्क 'प्लेयर ऑफ द ईयर', ट्रेविस हेड के नाम एलन बॉर्डर मेडल; देखें किसने जीता कौनसा अवॉर्ड

मिचेल स्टार्क 'प्लेयर ऑफ द ईयर', ट्रेविस हेड के नाम एलन बॉर्डर मेडल; देखें किसने जीता कौनसा अवॉर्ड

मिचेल मार्श को साल का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया जबकि तूफानी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज टिम डेविड ने 'टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर’ का अवॉर्ड जीता.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 08 Aug 2026 12:30 PM (IST)
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11 टेस्ट में 57 विकेट लेकर स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द ईयर जीते हैं. वहीं मिचेल मार्श वनडे में साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बने हैं. ट्रेविस हेड लगातार दूसरी बार ‘एलन बॉर्डर मेडल’ पुरस्कार जीतने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं. दरअसल, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सभी फॉर्मेट में साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का एलान किया है. 

सिर्फ एक वोट से जीते ट्रेविस हेड

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में एलन बॉर्डर मेडल जीतना एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है. वहीं हेड लगातार दूसरी बार यह अवॉर्ड जीतने में सफल रहे. साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को यह मेडल मिलता है. हेड ने विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी को मामूली अंतर से पीछे छोड़कर यह पुरस्कार हासिल किया. 29 जनवरी 2025 से आठ जनवरी 2026 तक चली मतदान (वोटिंग) प्रक्रिया में ट्रेविस हेड ने एलेक्स कैरी को सिर्फ एक वोट से और तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को तीन वोट से पीछे छोड़ा. 

ट्रेविस हेड अब स्टीव स्मिथ और नाथन लियोन के साथ एक से ज्यादा बार ‘एलन बॉर्डर मेडल’ अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं. लगातार दो सालों तक यह पुरस्कार जीतने वाले अन्य खिलाड़ियों में रिकी पोंटिंग, माइकल क्लार्क, डेविड वॉर्नर और शेन वॉटसन शामिल हैं. 

मिचेल स्टार्क को दिवंगत महान स्पिनर शेन वॉर्न के पिता कीथ वॉर्न ने ‘शेन वॉर्न मेन्स टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर’ पुरस्कार प्रदान किया. उन्होंने 11 टेस्ट में कुल 57 विकेट झटके. 

मार्श वनडे के और टिम डेविड टी20 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनें

ऑस्ट्रेलिया के वाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान मिचेल मार्श वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीते. वहीं मिडिल ऑर्डर के तूफानी बल्लेबाज टिम डेविड 'टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर' का अवॉर्ड जीते. 

महिला क्रिकेट और पुरुष क्रिकेट टीम के व्यस्त कार्यक्रमों के कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया औपचारिक पुरस्कार समारोह आयोजित नहीं कर सका, इसलिए अनाबेल सदरलैंड को फरवरी में ‘बेलिंडा क्लार्क मेडल’ पुरस्कार प्रदान किया गया.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 08 Aug 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Cricket Australia Mitchell Marsh ODI Cricketer Of The Year TRAVIS HEAD MITCHELL STARC Test Cricketer Of The Year
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