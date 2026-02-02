हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स

वॉर्म-अप मैचों के साथ शुरू होगी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी, जानिए फुल शेड्यूल और टीम इंडिया के मैच की डिटेल्स

टी20 विश्व कप 2026 से पहले टीमें वॉर्म-अप मैचों में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देंगी. भारत-साउथ अफ्रीका समेत कई अहम मुकाबले 2 से 6 फरवरी के बीच भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Feb 2026 01:14 PM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होने जा रही है. टूर्नामेंट से पहले सभी टीमें वॉर्म-अप मैचों के जरिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देंगी. ये अभ्यास मुकाबले 2 फरवरी से 6 फरवरी तक खेले जाएंगे, जहां टीमें अपनी प्लेइंग कॉम्बिनेशन, रणनीति और परिस्थितियों के हिसाब से खुद को परखेंगी.

इस बार कुल 16 वॉर्म-अप मुकाबले रखे गए हैं, जो भारत के बेंगलुरु, नवी मुंबई और चेन्नई के अलावा श्रीलंका के कोलंबो में खेले जाएंगे. इन मैचों का मकसद सिर्फ तैयारी है, इसलिए इनके नतीजे टूर्नामेंट की प्वाइंट्स टेबल में नहीं जुड़ेंगे. खास बात यह है कि इन मुकाबलों में टीमें अपने पूरे 15 सदस्यीय स्क्वॉड को आजमा सकती हैं और टॉस के बाद अंतिम प्लेइंग इलेवन का ऐलान करना भी जरूरी नहीं होता है. इन मैचों में प्लेइंग 11 को लेकर कोई सख्त नियम नहीं होता है.

भारत के लिए अहम मुकाबला

भारतीय फैंस की नजरें खासतौर पर 4 फरवरी पर होंगी, जब डिफेंडिंग चैंपियन भारत की टीम साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी. यह मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले से भारत अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की ताकत को परखना चाहेगा.

किन टीमों को मिलेगा अभ्यास का मौका

वॉर्म-अप मैचों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमें हिस्सा लेंगी. इसके अलावा अमेरिका, नेपाल, इटली और कनाडा जैसी एसोसिएट टीमें भी बड़े मंच से पहले खुद को साबित करने का मौका पाएंगी.  हालांकि इंग्लैंड और श्रीलंका वॉर्म-अप मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि दोनों टीमें आपस में टी20 सीरीज खेल रही हैं.

टी20 विश्व कप 2026 वॉर्म-अप मैचों का पूरा शेड्यूल

2 फरवरी

अफगानिस्तान vs स्कॉटलैंड - दोपहर 3:00 बजे

इंडिया ए vs USA - शाम 5:00 बजे

कनाडा vs इटली - शाम 7:00 बजे

3 फरवरी

श्रीलंका ए vs ओमान - दोपहर 1:00 बजे

नीदरलैंड्स vs जिम्बाब्वे – दोपहर 3:00 बजे

नेपाल vs USA – 5:00 बजे

4 फरवरी

नामीबिया vs स्कॉटलैंड – दोपहर 1:00 बजे

अफगानिस्तान vs वेस्टइंडीज – दोपहर 3:00 बजे

आयरलैंड vs पाकिस्तान – 5:00 बजे

भारत vs साउथ अफ्रीका – 7:00 बजे

5 फरवरी

ओमान vs जिम्बाब्वे - दोपहर 1:00 बजे

कनाडा vs नेपाल - दोपहर 3:00 बजे

ऑस्ट्रेलिया vs नीदरलैंड्स - शाम 5:00 बजे

न्यूजीलैंड vs USA - शाम 7:00 बजे

6 फरवरी

इटली vs UAE - दोपहर 3:00 बजे

इंडिया ए vs नामीबिया - शाम 5:00 बजे

कहां देखें लाइव मैच

वॉर्म-अप मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. हालांकि सभी मैच लाइव नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन भारत के सभी मुकाबलों के लाइव होने की संभावना ज्यादा है. 

Published at : 02 Feb 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
ICC Full Schedule TEAM INDIA T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के सुनील गावस्कर, जानें क्या बोले दिग्गज 
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के गावस्कर
Advertisement

वीडियोज

ICC T20 Worldcup : मैच से मैदान छोड़कर भागा Pakistan... आज ICC लेगा बड़ा फैसला । Shehbaz Sharif
Iran US Tension : Trump के सामने झुकने से Iran ने किया इनकार... खाड़ी देशों में गहराया युद्ध का संकट
ICC T20 Worldcup : मैच से पहले डरकर भागा Pakistan... Shehbaz Sharif सरकार ने लिया फैसला
Equity Market Investors ध्यान दें! Budget से बदलेगा Market का पूरा Scenario? | Paisa Live
Budget 2026: महिलाओं, किसानों और बुज़ुर्गों के लिए बजट में क्या मिला? सबसे ज्यादा फायदा किसको ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'खेल मंत्री और BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के सुनील गावस्कर, जानें क्या बोले दिग्गज 
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के गावस्कर
बॉलीवुड
Grammy Winners 2026: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें ग्रैमी अवॉर्ड्स विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 विनर्स: केंड्रिक लैमर, लेडी गागा ने मारी बाजी, चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
हेल्थ
Skin Ageing Causes: झुर्रियों और ढीली स्किन से परेशान हैं? अपनी थाली से आज ही बाहर निकालें ये 3 हानिकारक चीजें
झुर्रियों और ढीली स्किन से परेशान हैं? अपनी थाली से आज ही बाहर निकालें ये 3 हानिकारक चीजें
शिक्षा
बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू, समय से पहुंचना जरूरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू, समय से पहुंचना जरूरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया सवाल, रिएक्शन हो गया वायरल; देखें वीडियो 
बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया सवाल, रिएक्शन हो गया वायरल; देखें वीडियो 
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget