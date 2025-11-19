हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC Rankings: टेस्ट, वनडे और टी20... ICC टॉप-10 रैंकिंग में इतने भारतीय खिलाड़ी शामिल; अभिषेक शर्मा नंबर-1

ICC Rankings: आईसीसी रैंकिंग की अलग-अलग श्रेणियों में टॉप-10 खिलाड़ियों की लिस्ट देखें तो इनमें 14 भारतीय प्लेयर्स शामिल हैं. अभिषेक शर्मा समेत 4 भारतीय नंबर-1 पोजीशन पर काबिज हैं. देखें पूरी लिस्ट.

By : शिवम | Updated at : 19 Nov 2025 08:14 PM (IST)
आईसीसी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अलग अलग श्रेणियों (बल्लेबाज, गेंदबाज और ऑल-राउंडर) की रैंकिंग जारी करता है. ताजा रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट की हर केटेगरी में टॉप-10 प्लेयर्स की लिस्ट देखें तो इनमें कुल 14 भारतीय प्लेयर्स शामिल हैं. अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह समेत 4 भारतीय प्लेयर्स नंबर-1 पायदान पर काबिज हैं. यहां हर तीनों फॉर्मेट की हर श्रेणी में टॉप-10 प्लेयर्स की लिस्ट दी गई है. सभी फॉर्मेट में कितने भारतीय इनमें शामिल हैं, उसकी जानकारी भी यहां दी गई है.

8 भारतीय बल्लेबाज टॉप-10 में शामिल!

रैंकिंग में सबसे ज्यादा दबदबा भारतीय प्लेयर्स ने बल्लेबाजी में ही बना रखा है. तीनों फॉर्मेट की टॉप-10 लिस्ट में कुल 8 भारतीय प्लेयर्स शामिल हैं. अभिषेक टी20 रैंकिंग में नंबर-1 पर काबिज हैं. वनडे की टॉप-10 लिस्ट देखें तो इसमें 4 भारतीय प्लेयर्स शामिल हैं. देखें तीनों फॉर्मेट में टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट और उनके रेटिंग पॉइंट्स.

आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग

  1. जो रुट (इंग्लैंड)- 908
  2. हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)- 868
  3. केन विलियम्सन (न्यूजीलैंड)- 850
  4. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)- 816
  5. टेम्बा बावुमा (साउथ अफ्रीका)- 794
  6. कमिंडू मेंडिस (श्रीलंका)- 781
  7. यशस्वी जायसवाल (भारत)- 749
  8. डेरिल मिशेल (न्यूजीलैंड)- 748
  9. बेन डकेट (इंग्लैंड)- 747
  10. ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया)- 470

आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग

  1. डेरिल मिशेल (न्यूजीलैंड)- 782 
  2. रोहित शर्मा (भारत)- 781
  3. इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान)- 764
  4. शुभमन गिल (भारत)- 745
  5. विराट कोहली (भारत)- 725
  6. बाबर आजम (पाकिस्तान)- 722
  7. हैरी टेक्टर (आयरलैंड)- 708
  8. श्रेयस अय्यर (भारत)- 700
  9. चरिथ असलंका (श्रीलंका)- 690
  10. शाई होप (वेस्टइंडीज)- 689

आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग

  1. अभिषेक शर्मा (भारत)- 920
  2. फिल साल्ट (इंग्लैंड)- 849
  3. पथुम निसांका (श्रीलंका)- 779
  4. जोस बटलर (इंग्लैंड)- 770
  5. तिलक वर्मा (भारत)- 761
  6. ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया)- 713
  7. कुसल पेरेरा (श्रीलंका)- 692
  8. सूर्यकुमार यादव (भारत)- 691
  9. मिशेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया)- 684
  10. टिम सेफर्ट (न्यूजीलैंड)- 683

बुमराह और चक्रवर्ती नंबर-1

गेंदबाजों की बात करें तो टेस्ट और टी20 में भारतीय खिलाड़ी नंबर-1 पर काबिज हैं. टेस्ट में जसप्रीत बुमराह और टी20 में वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज हैं. वनडे की टॉप-10 लिस्ट में कुलदीप यादव छठे नंबर पर हैं. तीनों फॉर्मेट की टॉप-10 लिस्ट में 1-1 ही भारतीय शामिल हैं.

आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग

  1. जसप्रीत बुमराह (भारत)- 895 
  2. मैट हेनरी (न्यूजीलैंड)- 846
  3. नोमान अली (पाकिस्तान)- 843
  4. पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया)- 838
  5. जोश हेजलवुड (ऑस्ट्रेलिया)- 815
  6. कागिसो रबाडा (साउथ अफ्रीका)- 815 
  7. सकॉट बोलैंड (ऑस्ट्रेलिया)- 784
  8. नेथन ल्योन (ऑस्ट्रेलिया)- 769
  9. मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)- 766
  10. गस एटकिंसन (इंग्लैंड)- 766

आईसीसी वनडे गेंदबाजी रैंकिंग

  1. रशीद खान (अफगानिस्तान)- 710
  2. जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड)- 670
  3. केशव महाराज (साउथ अफ्रीका)- 660
  4. महेश तीक्षणा (श्रीलंका)- 647
  5. बर्नार्ड स्कोलट्ज़ (नामीबिया)- 645
  6. कुलदीप यादव (भारत)- 634
  7. मिचेल सेंटनर (न्यूजीलैंड)- 630
  8. जोश हेजलवुड (ऑस्ट्रेलिया)- 628
  9. अबरार अहमद (पाकिस्तान)- 624
  10. वानिन्दु हसरंगा (श्रीलंका)- 619

आईसीसी टी20 गेंदबाजी रैंकिंग

  1. वरुण चक्रवर्ती (भारत)- 780
  2. जैकब डफी (न्यूजीलैंड)- 699
  3. रशीद खान (अफगानिस्तान)- 694
  4. वानिन्दु हसरंगा (श्रीलंका)- 687
  5. आदिल रशीद (इंग्लैंड)- 686
  6. नुवान तुषारा (श्रीलंका)- 676
  7. अकील होसैन (वेस्टइंडीज)- 675
  8. अबरार अहमद (पाकिस्तान)- 666
  9. नेथन एलिस (ऑस्ट्रेलिया)- 660
  10. एडम जेम्पा (ऑस्ट्रेलिया)- 655

तीनों फॉर्मेट में 1-1 भारतीय ऑलराउंडर शामिल

रवींद्र जडेजा टेस्ट फॉर्मेट में दुनिया के नंबर-1 ऑलराउंडर हैं, वह टॉप-10 टेस्ट ऑलराउंडर में इकलौते भारतीय हैं. वनडे और टी20 की टॉप-10 लिस्ट में भी 1-1 ही भारतीय हैं. वनडे में अक्षर पटेल 9वें और टी20 में हार्दिक पांड्या 5वें नंबर पर हैं. देखें तीनों फॉर्मेट में बल्लेबाजों, गेंदबाजों और ऑलराउंडर्स की टॉप-10 लिस्ट.

आईसीसी टेस्ट ऑल-राउंडर रैंकिंग

  1. रवींद्र जडेजा (भारत)- 437
  2. मेहदी हसन (बांग्लादेश)- 300
  3. बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)- 295
  4. पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया)- 270
  5. मार्को यानसन (साउथ अफ्रीका)- 254
  6. विलेम मुल्‍दर (साउथ अफ्रीका)- 248
  7. मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)- 238
  8. जो रुट (इंग्लैंड)- 237
  9. गस एटकिंसन (इंग्लैंड)- 236
  10. मिचेल सेंटनर (न्यूजीलैंड)- 225

आईसीसी वनडे ऑल-राउंडर रैंकिंग

  1. अजमतुल्लाह ओमरजाई (अफगानिस्तान)- 334
  2. सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे)- 302
  3. मोहम्मद नबी (अफगानिस्तान)- 285
  4. मेहदी हसन (बांग्लादेश)- 273
  5. रशीद खान (अफगानिस्तान)- 257
  6. मिचेल सेंटनर (न्यूजीलैंड)- 248
  7. मिचेल ब्रेसवेल (न्यूजीलैंड)- 242
  8. वानिन्दु हसरंगा (श्रीलंका)- 234
  9. अक्षर पटेल (भारत)- 229
  10. ब्रैंडन मैकमुलेन (स्कॉटलैंड)- 228

आईसीसी टी20 ऑल-राउंडर रैंकिंग

  1. सैम अयूब (पाकिस्तान)- 280
  2. सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे)- 258
  3. रॉस्टन चेज (वेस्टइंडीज)- 252
  4. मोहम्मद नबी (अफगानिस्तान)- 213
  5. रोमारियो शेफर्ड (वेस्टइंडीज)- 212
  6. हार्दिक पांड्या (भारत)- 211
  7. दिपेंद्र सिंह एरे (नेपाल)- 202
  8. मोहम्मद नवाज (पाकिस्तान)- 195
  9. वानिन्दु हसरंगा (श्रीलंका)- 187
  10. अजमतुल्लाह ओमरजाई (अफगानिस्तान)- 184

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 19 Nov 2025 08:14 PM (IST)
Ravindra Jadeja ICC Rankings Abhishek Sharma Varun Chakravarthy ICC T20 Ranking ICC ODI Ranking Rohit Shrama JASPRIT BUMRAH ICC Test Ranking
और पढ़ें
