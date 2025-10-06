भारत के खिलाफ मैच में गुस्सा दिखाना पाकिस्तानी प्लेयर को बड़ा भारी, ICC ने सुनाई कड़ी सजा

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तानी क्रिकेटर सिदरा अमीन को ICC की आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सजा सुनाई है. महिला वर्ल्ड कप में बीते रविवार भारत बनाम पाकिस्तान मैच हुआ, जिसमें टीम इंडिया ने 88 रनों से जीत दर्ज की थी. इसी मैच में सिदरा अमीन ने 81 रन बनाए, लेकिन आउट होने के बाद उन्होंने मैदान पर जोर से बल्ल देकर मारा था. इसी व्यवहार के लिए उन्हें आईसीसी ने सजा सुनाई है.

सिदरा अमीन को ICC की आचार संहिता के आर्टिकल 2.2 का दोषी पाया गया, जो कहता है कि कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान क्रिकेट उपकरणों या कपड़ों, या फिर ग्राउंड की किसी भी प्रॉपर्टी को क्षति नहीं पहुंचा सकता है. यह घटना पाकिस्तानी पारी के 40वें ओवर में घटी, जब हरमनप्रीत कौर को कैच थमाने के बाद अमीन ने गुस्से में बल्ले को जोर से मैदान पर देकर मारा था.

इस व्यवहार के लिए सिदरा अमीन को एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है, ये 24 महीने के भीतर उनका पहला अपराध है. लेवल 1 के अपराध का दोषी पाए जाने पर खिलाड़ी को मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना या फिर एक या दो डिमेरिट पॉइंट दिए जा सकते हैं. दोनों ऑन-फील्ड अंपायर, तीसरे और चौथे अंपायर ने भी अमीन को दोषी पाया.

पाकिस्तानी प्लेयर खुद को अपनी गलती स्वीकार की, जिससे ICC को इस मामले में कोई सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी. बता दें कि भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में सिदरा अमीन पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं. उन्होंने 106 गेंद में 81 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी.

वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अगला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ होना है. पाकिस्तान अपने दोनों मैच हारकर पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है. वहीं भारतीय टीम 2 मैचों में दो जीत के साथ पहले स्थान पर विराजमान है.