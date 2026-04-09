वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3 नई टीमों की एंट्री, ICC ने ओलंपिक्स पर भी बनाया मेगा प्लान
WTC New Teams List: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तीन नई टीमों की एंट्री हो सकती है. अभी चैंपियनशिप में दुनिया की 9 टेस्ट खेलने वाली टीम हिस्सा लेती हैं.
ICC बहुत जल्द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में बदलाव कर सकता है. अभी WTC में कुल 9 टीम भाग लेती हैं, लेकिन आईसीसी टीमों की संख्या को बढ़ाकर 12 करने पर विचार कर रहा है. क्रिकेट को विश्व क्रिकेट में खास पहचान दिलाने की ओर कदम उठाए जाएंगे और साथ ही लॉस एंजेलिस में होने वाले 2028 ओलंपिक खेलों के लिए एक रोडमैप भी तैयार की जाने की खबर है.
तीन नई टीमों का आगमन
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलने वाली 9 टीम ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज हैं. इनमें प्रत्येक टीम 6 सीरीज (3 घरेलू और 3 बाहर) खेलती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और आयरलैंड को भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एंट्री मिल सकती है.
दरअसल आईसीसी साल 2026 की अपनी पहली त्रैमासिक बैठक में बड़े फैसले लेने वाली थी. यह बैठक 25-27 मार्च तक दोहा (कतर) में होने वाली थी, लेकिन मिडल-ईस्ट में खराब हालातों के चलते बैठक का प्लान बदला गया. अधिकारियों ने वर्चुअल बैठक जरूर की, लेकिन अब तक किसी संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है.
2028 ओलंपिक के लिए प्लान
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी को लेकर भी गंभीर है. ओलंपिक्स में पुरुष और महिलाओं की स्पर्धा में केवल 6-6 टीम ही भाग लेंगी. क्वालीफिकेशन प्रक्रिया कुछ ऐसी हो सकती है कि एशिया, प्रशांत महासागर में आने वाली टीम, यूरोप और अफ्रीकी महाद्वीप से टॉप की टीम ओलंपिक्स में जाएंगी. वहीं मेजबान होने के चलते यूएसए को डायरेक्ट एंट्री मिलेगी.
ICC ने छठे और आखिरी स्लॉट पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है. कयास लगाए जा रहे हैं कि छठी टीम के लिए ग्लोबल क्वालीफाइंग टूर्नामेंट आयोजित करवाया जा सकता है. बहुत जल्द इसका रोडमैप तैयार किया जा सकता है.
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Source: IOCL