हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3 नई टीमों की एंट्री, ICC ने ओलंपिक्स पर भी बनाया मेगा प्लान

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3 नई टीमों की एंट्री, ICC ने ओलंपिक्स पर भी बनाया मेगा प्लान

WTC New Teams List: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तीन नई टीमों की एंट्री हो सकती है. अभी चैंपियनशिप में दुनिया की 9 टेस्ट खेलने वाली टीम हिस्सा लेती हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Apr 2026 09:46 PM (IST)
Preferred Sources

ICC बहुत जल्द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में बदलाव कर सकता है. अभी WTC में कुल 9 टीम भाग लेती हैं, लेकिन आईसीसी टीमों की संख्या को बढ़ाकर 12 करने पर विचार कर रहा है. क्रिकेट को विश्व क्रिकेट में खास पहचान दिलाने की ओर कदम उठाए जाएंगे और साथ ही लॉस एंजेलिस में होने वाले 2028 ओलंपिक खेलों के लिए एक रोडमैप भी तैयार की जाने की खबर है.

तीन नई टीमों का आगमन

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलने वाली 9 टीम ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज हैं. इनमें प्रत्येक टीम 6 सीरीज (3 घरेलू और 3 बाहर) खेलती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और आयरलैंड को भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एंट्री मिल सकती है.

दरअसल आईसीसी साल 2026 की अपनी पहली त्रैमासिक बैठक में बड़े फैसले लेने वाली थी. यह बैठक 25-27 मार्च तक दोहा (कतर) में होने वाली थी, लेकिन मिडल-ईस्ट में खराब हालातों के चलते बैठक का प्लान बदला गया. अधिकारियों ने वर्चुअल बैठक जरूर की, लेकिन अब तक किसी संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है.

2028 ओलंपिक के लिए प्लान

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी को लेकर भी गंभीर है. ओलंपिक्स में पुरुष और महिलाओं की स्पर्धा में केवल 6-6 टीम ही भाग लेंगी. क्वालीफिकेशन प्रक्रिया कुछ ऐसी हो सकती है कि एशिया, प्रशांत महासागर में आने वाली टीम, यूरोप और अफ्रीकी महाद्वीप से टॉप की टीम ओलंपिक्स में जाएंगी. वहीं मेजबान होने के चलते यूएसए को डायरेक्ट एंट्री मिलेगी.

ICC ने छठे और आखिरी स्लॉट पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है. कयास लगाए जा रहे हैं कि छठी टीम के लिए ग्लोबल क्वालीफाइंग टूर्नामेंट आयोजित करवाया जा सकता है. बहुत जल्द इसका रोडमैप तैयार किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:

आउट नहीं सिक्स था? फिन एलन के विकेट पर बवाल; वीडियो देख आप खुद बताइये क्या नॉटआउट थे

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 09 Apr 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
ICC World Test Championship WTC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3 नई टीमों की एंट्री, ICC ने ओलंपिक्स पर भी बनाया मेगा प्लान
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3 नई टीमों की एंट्री, ICC ने ओलंपिक्स पर भी बनाया मेगा प्लान
क्रिकेट
IPL 2026 KKR vs LSG Live Score: लखनऊ की पारी शुरू, मार्श और मार्करम आए ओपनिंग; सामने है 182 रनों का लक्ष्य
LIVE: लखनऊ की पारी शुरू, मार्श और मार्करम आए ओपनिंग; सामने है 182 रनों का लक्ष्य
क्रिकेट
ग्रीन-पावेल का धमाका, आखिरी 5 ओवर में ठोके 66 रन, LSG के सामने 182 का लक्ष्य
ग्रीन-पावेल का धमाका, आखिरी 5 ओवर में ठोके 66 रन, LSG के सामने 182 का लक्ष्य
क्रिकेट
आउट नहीं सिक्स था? फिन एलन के विकेट पर बवाल; वीडियो देख आप खुद बताइये क्या नॉटआउट थे
आउट नहीं सिक्स था? फिन एलन के विकेट पर बवाल; वीडियो देख आप खुद बताइये क्या नॉटआउट थे
Advertisement

वीडियोज

Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Iran Us Ceasefire : सीजफायर का उल्लंघन...फिर बरसेंगी मिसाइलें! | Israel | Donald Trump | Breaking
Anant Ambani: गौ सेवा और बच्चों का प्यार! कुछ इस तरह दिल्ली में मनाया गया अनंत अंबानी का जन्मदिन
Chitra Tripathi : Pakistan का ‘डबल गेम’? शांति के नाम पर साजिश! | US Iran Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका इस्लामाबाद वार्ता पर आतंकी हमले की साजिश! ISI के फूले हाथ-पांव, पाकिस्तान में बड़ी बैठक
ईरान-अमेरिका इस्लामाबाद वार्ता पर आतंकी हमले की साजिश! ISI के फूले हाथ-पांव
बिहार
दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने लिया यूटर्न! राज्यसभा की शपथ से पहले ये क्या कहा?
दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने लिया यूटर्न! राज्यसभा की शपथ से पहले ये क्या कहा?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
आईपीएल 2026
आउट नहीं सिक्स था? फिन एलन के विकेट पर बवाल; वीडियो देख आप खुद बताइये क्या नॉटआउट थे
आउट नहीं सिक्स था? फिन एलन के विकेट पर बवाल; वीडियो देख आप खुद बताइये क्या नॉटआउट थे
विश्व
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
विश्व
US Iran War LIVE: सीजफायर टूटने पर करारा जवाब देने वाला था ईरान, पाकिस्तान के दखल के बाद बदला फैसला
LIVE: सीजफायर टूटने पर करारा जवाब देने वाला था ईरान, पाकिस्तान के दखल के बाद बदला फैसला
टेक्नोलॉजी
पॉपुलैरिटी ने बढ़ाई टेंशन! ऐप्पल के लिए कैसे सिरदर्द बनी सबसे सस्ते मैकबुक की सुपरफास्ट बिक्री?
पॉपुलैरिटी ने बढ़ाई टेंशन! ऐप्पल के लिए कैसे सिरदर्द बनी सबसे सस्ते मैकबुक की सुपरफास्ट बिक्री?
एग्रीकल्चर
नाइट्रोजन-फास्फेट और सल्फर-पोटाश पर कितनी मिलती है सब्सिडी, जान लें इनकी असली कीमत?
नाइट्रोजन-फास्फेट और सल्फर-पोटाश पर कितनी मिलती है सब्सिडी, जान लें इनकी असली कीमत?
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Embed widget