ICC ODI Rankings: आईसीसी की ताजा वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. न्यूजीलैंड के भरोसेमंद बल्लेबाज डेरिल मिशेल ने भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 का ताज अपने नाम कर लिया है. भारत के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले मिशेल को इस मेहनत का सीधा इनाम मिला है.

भारत के खिलाफ सीरीज बनी टर्निंग पॉइंट

डेरिल मिशेल भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड के सबसे बड़े हीरो साबित हुए. उन्होंने इस सीरीज में दो शतक जमाए और तीसरे में शतक से चूक गए. कुल मिलाकर मिशेल ने तीन मैचों में 352 रन बनाए और ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुने गए. उनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की.

शानदार प्रदर्शन के बाद भी टॉप पर नहीं टिक पाए कोहली

विराट कोहली ने भी इस सीरीज में दमदार बल्लेबाजी की. उन्होंने तीन मैचों में 240 रन बनाए. पहले वनडे में 93 रन और इंदौर में खेले गए निर्णायक मुकाबले में 108 गेंदों पर 124 रन की बेहतरीन पारी खेली. विराट की बल्लेबाजी ने फैंस को उनके पुराने स्वर्णिम दौर की याद दिला दी. हालांकि टीम इंडिया सीरीज जीतने में नाकाम रही और रैंकिंग में भी विराट को एक पायदान नीचे खिसकना पड़ा है.

रैंकिंग में अंक का अंतर

डेरिल मिशेल के खाते में अब 845 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जबकि विराट कोहली 795 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. खास बात यह है कि मिशेल इससे पहले भी थोड़े समय के लिए नंबर-1 बने थे, लेकिन तब उनका यह ताज सिर्फ तीन दिन तक ही रहा था. इस बार टी20 क्रिकेट का लंबा शेड्यूल होने के चलते मिचेल के पास टॉप पर बने रहने का अच्छा मौका है.

अन्य बल्लेबाजों की स्थिति

आईसीसी की रैंकिंग में अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि रोहित शर्मा चौथे स्थान पर खिसक गए. भारतीय कप्तान शुभमन गिल दो अर्धशतकों के बावजूद पांचवें स्थान पर बने हुए हैं. वहीं न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने सीरीज के आखिरी मैच में तेज शतक लगाकर 16 स्थान की छलांग लगाई और टॉप-20 में एंट्री कर ली है.

ऑलराउंडर्स में भी बदलाव

ग्लेन फिलिप्स ने ऑलराउंडर्स की वनडे रैंकिंग में भी सुधार किया है. वह 14 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 31वें नंबर पर पहुंच गए हैं. इस सूची में अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह ओमरजई पहले स्थान पर बने हुए हैं.