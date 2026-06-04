SL Vs WI 1ST ODI 2026: श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को पहले ODI मैच में हराया, पढ़िए मैच के HIGHLIGHTS
SL Vs WI 1ST ODI 2026: पाथुम निसंका ने वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ पहले वनडे सीरीज मैच में 79 रन 103 गेंद खेलकर बनाए, श्रीलंका ने 41 रनों से मैच को जीत वनडे सीरीज में 1- 0 से बढ़त बनाई.
श्रीलंका और वेस्टइंडीज की टीमों के बीच पहला वनडे मैच 3 जून को जमैका के किंग्सटन मैदान खेला गया. इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम ने 41 रनों से वेस्टइंडीज की टीम को हराकर 1-0 से वनडे सीरीज की शुरूआत की. इस मैच में श्रीलंकाई बल्लेबाज़ पाथुम निंसका जिस तरीके से आउट हुए. वह बहुत अजीबोगरीब रहा. रोस्टन चेज ने अपनी कमाल की स्पिन गेंदबाज़ी से पाथुम निसंका को अपना शिकार बना लिया.
पाथुम निसंका किस तरह से हुए आउट?
अब सवाल यह है कि कैरेबियाई स्पिन गेंदबाज़ रोस्टन चेज की गेंद पर पाथुम निसंका कैसे आउट हुए? पाथुम निसंका का विकेट श्रीलंका की इनिंग के 35वें ओवर में गिरा. 35वें ओवर की पहली ही गेंद पर निसंका ऐसा चकमा खाए कि उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा गया. यह गेंद उम्मीद से अधिक टर्न हुई थी.
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रोस्टन चेज की गेंद को निसंका लेग साइड में खेलना चाहते थे. मगर वो इतनी टर्न हुई की पाथुम निसंका उसे समझ नहीं पाए. अंजाम यह निकला की गेंद ने पहले उनकी जांघ को हिट करा फिर उनके बल्ले के पिछले हिस्से को. ऐसे में विकेट के पीछे खड़े विकेटकीपर एंव कप्तान ने अच्छी सूझ-बूझ दिखाई. गेंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया. इस तरह से पाथुम निसंका की शानदार इनिंग का अंत हो गया.
पाथुम निसंका और कुसल मेंडिस की शानदार साझेदारी
पाथुम निसंका और कुसल मेंडिस की कमाल की साझेदारी के चलते टीम ने 303 रन बोर्ड पर लगाए. चरिथ असलांका और जनिथ लियानगे भले ही अपना अर्धशतक पूरा न कर सके. लेकिन अपनी टीम को 303 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा करने में अपना पूरा योगदान दिया. पाथुम निसंका ने 79 रन 103 गेंद खेलकर बनाए. जिसमें 9 चौके और 1 छक्का उन्होंने अपनी पारी में लगाए. वहीं श्रीलंका टीम के कप्तान और विकेटकीपर कुसल मेंडिस ने 72 रन 62 गेंद खेलकर बनाए. जिसमें 4 चौके और 4 छक्के उन्होंने अपनी पारी में लगाए. चरिथ असलांका ने 45 रन 44 गेंद खेलकर बनाया, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था. जनिथ लियानगे ने 44 रन मात्र 23 गेंद खेलकर जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था, बनाया. श्रीलंकाई टीम की गेंदबाज़ी में दुशमंथा चमीरा ने अपने कमाल के स्पैल में 4 विकेट निकाले.