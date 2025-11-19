ICC ने वर्ल्ड कप में नहीं रखा भारत-पाकिस्तान मैच, शेड्यूल देख पूरी दुनिया रह गई हैरान

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का एलान कर दिया है. जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 के बीच यह वर्ल्ड कप खेला जाएगा. टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों के बीच 41 मुकाबले खेले जाएंगे. आईसीसी ने लीग स्टेज में भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं रखा है.

आईसीसी ने 16 टीमों को 4-4 के ग्रुप में बांटा है. भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग ग्रुप में रखा गया है. इस वजह से लीग स्टेज में दोनों टीमें आपस में नहीं भिड़ेंगी. अक्सर आईसीसी प्रतियोगिताओं में भारत और पाकिस्तान के मैच लीग स्टेज में कराए जाते हैं. इससे टूर्नामेंट का रोमांच बढ़ता है, लेकिन आईसीसी ने इस बार भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में न रखकर लीग स्टेज में भिड़ंत के रोमांच को ही समाप्त कर दिया है.

अलग-अलग ग्रुप में रखे गए हैं भारत और पाकिस्तान

2025 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल समेत कुल तीन मैच हुए थे. इन मैचों के दौरान दोनों देशों के कप्तानों और खिलाड़ियों के बीच हैंड शेक नहीं हुआ था. इससे स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट के मैदान पर भी स्थिति सामान्य नहीं है. इसलिए ऐसी किसी भी असामान्य स्थिति से बचने के लिए आईसीसी ने अंडर-19 विश्व कप में दोनों टीमों को अलग-अलग ग्रुप में रखा है.

आईसीसी ने विश्व कप के लिए बनाए 4 ग्रुप

ग्रुप ए में भारत, बांग्लादेश, अमेरिका और न्यूजीलैंड

ग्रुप बी में जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड

ग्रुप सी में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और श्रीलंका

ग्रुप डी में तंजानिया, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका

जानें टीम इंडिया का शेड्यूल, टूर्नामेंट के सभी वेन्यू

लीग स्टेज में भारत 15 जनवरी को अमेरिका, 17 जनवरी को बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा. विश्व कप के लिए जिम्बाब्वे और नामीबिया में पांच आयोजन स्थल चयनित किए गए हैं. मैच जिम्बाब्वे में हरारे स्पोर्ट्स क्लब, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, और क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे. वहीं नामीबिया में नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड और एचपी ओवल नामीबिया में खेले जाएंगे.