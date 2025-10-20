हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श कितनी दौलत के मालिक हैं? जानें कितनी है उनकी टोटल नेटवर्थ

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श कितनी दौलत के मालिक हैं? जानें कितनी है उनकी टोटल नेटवर्थ

Mitchell Marsh Net Worth: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक हैं और वह कई ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, जिस वजह से सालाना करोड़ों रुपये कमाते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 20 Oct 2025 06:57 PM (IST)
Preferred Sources

Mitchell Marsh Net Worth In 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने शानदार कप्तानी पारी खेली. मार्श ने 52 गेंदों में नाबाद 46 रनों की लाजवाब पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को (DLS Method) से 7 विकेटों से जीत दिलाई. इस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इसके बाद से मिचेल मार्श सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं. यहां हम आपको मार्श की कुल सम्पत्ति कें बारे में बताएंगे. 

करोड़ों के मालिक हैं मार्श 

ऑस्ट्रेलिया के वाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान मिशेल मार्श ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से खूब नाम कमाया है. वहीं मार्श की अनुमानित कुल सम्पत्ति की बात करें तो उनकी कुल नेटवर्थ करीब 5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी 28.35 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई का मुख्य स्त्रोत क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, बिग बैश लीग, आईपीएल और कई टी20 लीग के कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट और रियल एस्टेट से कमाई है. 

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड से मार्श की कमाई

मिशेल मार्श क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत सालाना 5 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी लगभग 2.6 करोड़ रुपये की कमाई करते हैं. इसके अलवा मार्श को नेशनल टीम के लिए खेलने की मैच फीस अलग से मिलती है. टेस्ट मैचों के लिए 20,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (1.05 लाख रुपये), वनडे के लिए 15,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (79 हजार रुपये) और टी20 इंटरनेशनल के लिए 10,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (53 हजार रुपये) प्रति मैच मिलता है. मार्श आईपीएल से भी मोटी कमाई करते हैं और उन्हें 2025 आईपीएल सीजन के खेलने लिए लखनऊ सुपर जाइंट्स ने 3.4 करोड़ रुपये दिया था.

कई ब्रांड को एंडोर्स करते हैं मार्श

मिशेल मार्श कई ब्रांड के विज्ञापन करते हैं, जिससे उनकी अच्छी कमाई होती हैं. मार्श ग्रे निकल्स, प्यूमा और स्ट्रीट एक्स जैसे ब्रांड के विज्ञापन करते हैं. इन विज्ञापनों से मार्श सालाना करोड़ों रुपये कमाते हैं. इन करोड़ों के कमाई के बदौलत मार्श काफी लक्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं, उनके पास ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में एक आलीशान घर है और मार्श के पास कई लक्जरी कार भी हैं.

Published at : 20 Oct 2025 06:57 PM (IST)
Tags :
Cricket Australia Mitchell Marsh IPL AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
बिजनेस
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
Advertisement

वीडियोज

चुनाव बवाली, किसकी जीत की दीवाली?
Khabar Gawah Hai: मार दी गोली.. काली हुई दिवाली!
बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
बिजनेस
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
इंडिया
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
लाइफस्टाइल
Bhai Dooj Surprise Ideas: भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी हसीना के ठुमको ने लगाई आग! हुस्न और जोश देखकर दिवाने हो जाएंगे आप- वायरल हो रहा वीडियो
पाकिस्तानी हसीना के ठुमको ने लगाई आग! हुस्न और जोश देखकर दिवाने हो जाएंगे आप- वायरल हो रहा वीडियो
जनरल नॉलेज
Cheapest Cashews: इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget