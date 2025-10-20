ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श कितनी दौलत के मालिक हैं? जानें कितनी है उनकी टोटल नेटवर्थ

Mitchell Marsh Net Worth In 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने शानदार कप्तानी पारी खेली. मार्श ने 52 गेंदों में नाबाद 46 रनों की लाजवाब पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को (DLS Method) से 7 विकेटों से जीत दिलाई. इस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इसके बाद से मिचेल मार्श सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं. यहां हम आपको मार्श की कुल सम्पत्ति कें बारे में बताएंगे.

करोड़ों के मालिक हैं मार्श

ऑस्ट्रेलिया के वाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान मिशेल मार्श ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से खूब नाम कमाया है. वहीं मार्श की अनुमानित कुल सम्पत्ति की बात करें तो उनकी कुल नेटवर्थ करीब 5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी 28.35 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई का मुख्य स्त्रोत क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, बिग बैश लीग, आईपीएल और कई टी20 लीग के कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट और रियल एस्टेट से कमाई है.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड से मार्श की कमाई

मिशेल मार्श क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत सालाना 5 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी लगभग 2.6 करोड़ रुपये की कमाई करते हैं. इसके अलवा मार्श को नेशनल टीम के लिए खेलने की मैच फीस अलग से मिलती है. टेस्ट मैचों के लिए 20,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (1.05 लाख रुपये), वनडे के लिए 15,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (79 हजार रुपये) और टी20 इंटरनेशनल के लिए 10,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (53 हजार रुपये) प्रति मैच मिलता है. मार्श आईपीएल से भी मोटी कमाई करते हैं और उन्हें 2025 आईपीएल सीजन के खेलने लिए लखनऊ सुपर जाइंट्स ने 3.4 करोड़ रुपये दिया था.

कई ब्रांड को एंडोर्स करते हैं मार्श

मिशेल मार्श कई ब्रांड के विज्ञापन करते हैं, जिससे उनकी अच्छी कमाई होती हैं. मार्श ग्रे निकल्स, प्यूमा और स्ट्रीट एक्स जैसे ब्रांड के विज्ञापन करते हैं. इन विज्ञापनों से मार्श सालाना करोड़ों रुपये कमाते हैं. इन करोड़ों के कमाई के बदौलत मार्श काफी लक्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं, उनके पास ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में एक आलीशान घर है और मार्श के पास कई लक्जरी कार भी हैं.