विजय हजारे ट्रॉफी खेलकर रोहित शर्मा और विराट कोहली करेंगे कितनी कमाई? एक मैच के लिए मिलेगी इतनी फीस

विजय हजारे ट्रॉफी खेलकर रोहित शर्मा और विराट कोहली करेंगे कितनी कमाई? एक मैच के लिए मिलेगी इतनी फीस

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली 24 दिसंबर, 2025 से शुरू हो रहे विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेलेंगे. इस टूर्नामेंट में रोहित मुंबई और विराट दिल्ली के लिए खेलते नजर आएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 23 Dec 2025 02:50 PM (IST)
Rohit Sharma & Virat Kohli Play In The Vijay Hazare Trophy 2025-26: भारतीय घरेलू क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी है कि टीम इंडिया के दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेलते नजर आएंगे. रोहित शर्मा को मुंबई की टीम में शामिल किया गया है और वे टीम के पहले दो मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे, इसकी पुष्टि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने किया है.

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर की अगुवाई वाली टीम के साथ जयपुर में जुड़ेंगे, जहां मुंबई को एलीट ग्रुप सी में रखा गया है. विराट कोहली ने दिल्ली के शुरुआती मैचों के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि की है. दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने स्टार बल्लेबाज को शुरुआती राउंड के लिए टीम में शामिल किया है. जहां ऋषभ पंत को कप्तान और आयुष बडोनी को उपकप्तान बनाया गया है. दिल्ली के मैच बेंगलुरु में खेले जाएंगे.

न्यूजीलैंड सीरीज से पहले रोहित-विराट करेंगे प्रैक्टिस

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत 24 दिसंबर, 2025 से होने जा रहा है. इस टूर्नामेंट के लीग स्टेज के मैच 8 जनवरी, 2026 तक चलेगी, इसके बाद नॉकआउट मुकाबले होंगे और फाइनल 18 जनवरी को बेंगलुरु में खेला जाएगा. रोहित और विराट टेस्ट और टी20 से संन्यास के बाद अब भारत के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं. इस टूर्नामेंट को रोहित और विराट न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाली घरेलू वनडे सीरीज से पहले अहम मैच प्रैक्टिस के लिए खेल रहे हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए मिलते हैं कितने पैसे?

विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए खिलाड़ियों को उनके लिस्ट ए अनुभव के आधार पर प्रति मैच फीस मिलती है. 41 या उससे ज्यादा लिस्ट ए मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को 60,000 रुपये, 21-40 मैच खेलने वाले को 50,000 रुपये और 0-20 मैच खेलने वाले को 40,000 रुपये प्रति मैच मिलते हैं. तो रिजर्व खिलाड़ियों को इन राशियों का आधा भुगतान किया जाता है. 

विजय हजारे ट्रॉफी से कितनी कमाई करेंगे रोहित-विराट?

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 40 से ज्यादा लिस्ट ए मैच खेले हैं इसलिए उन्हें प्रति मैच 60,000 रुपये मिलेंगे. दिल्ली के लिए विराट तीन मैच खेल सकते हैं, ऐसे में वे विजय हजारे ट्रॉफी में कुल 1.80 लाख रुपये कमा सकते हैं. रोहित शर्मा के लिए भी प्रति मैच फीस विराट के बराबर ही रहेगी. रोहित मुंबई के लिए दो मैच खेलेंगे, ऐसे में वो इस टूर्नामेंट में 1.20 लाख रुपये कमाएंगे.

Published at : 23 Dec 2025 02:49 PM (IST)
Shardul Thakur VIRAT KOHLI Rohit SHarma RISHABH PANT CRICKET Vijay Hazare Trophy 2025-26
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
