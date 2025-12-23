विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली की वापसी, जानिए दिल्ली के लिए कैसा रहा है उनका रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में शामिल विराट कोहली एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में नजर आने वाले हैं. 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली अपनी घरेलू टीम दिल्ली की ओर से खेलेंगे. यह टूर्नामेंट 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक चलेगा, जिसमें देश की 32 टीमें हिस्सा लेंगी. सभी टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है. सभी मुकाबलों में कांटे की टक्कड़ होने की उम्मीद है. दिल्ली टीम की कप्तानी इस बार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत के हाथों में होगी, जबकि टीम में कई युवा और अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली का शानदार रिकॉर्ड

विराट कोहली का विजय हजारे ट्रॉफी में रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली रहा है. 2010 में कोहली आखिरी बार दिल्ली के लिए इस टूर्नामेंट में खेलने मैदान पर उतरे थे. 2008 से 2010 के बीच दिल्ली की टीम से खेलते हुए कोहली ने 13 मैचों में बल्लेबाजी करते हुए 819 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 68 से ज्यादा का रहा, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए खास माना जाता है.

विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली के नाम चार शतक और तीन अर्धशतक दर्ज हैं. खास बात यह है कि 2009 के सीजन में उन्होंने सिर्फ सात मैचों में 534 रन बना डाले थे. उस सीजन में कोहली के बल्ले से चार शतक निकले. यही नही कोहली ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. आज भी दिल्ली के लिए एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज है.

शानदार फॉर्म में लौट रहे हैं कोहली

विराट कोहली मौजूदा समय में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने लगातार दो शतक लगाए थे. जबकि तीसरे मुकाबले में वो 65 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर नाबाद लौटे थे. ऐसे में दिल्ली टीम को उनसे विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. यह टूर्नामेंट कोहली के लिए मैच प्रैक्टिस के साथ-साथ घरेलू क्रिकेट में अपनी छाप दोबारा छोड़ने का मौका भी है.

दिल्ली टीम से जुड़ी उम्मीदें

दिल्ली की टीम इस बार संतुलित नजर आ रही है. ऋषभ पंत के साथ विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, वहीं यश ढुल, आयुष बडोनी और प्रियंश आर्य जैसे युवा बल्लेबाज भी टीम को मजबूती देते हैं. गेंदबाजी में इशांत शर्मा अहम मौकों पर बढ़त दिला सकते हैं. उम्मीद की जा रही है कि विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबलों में ही अपनी क्लास दिखाएंगे और दिल्ली को नॉकआउट चरण तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे.

पहले दो मैच में दिल्ली की टीम

ऋषभ पंत (कप्तान), आयुष बडोनी (उपकप्तान), विराट कोहली, अर्पित राणा, यश ढुल, सार्थक रंजन, प्रियंश आर्य, तेजस्वी सिंह (विकेटकीपर), नितीश राणा, ऋतिक शौकीन, हर्ष त्यागी, सिमरजीत सिंह, प्रिंस यादव, दिविज मेहरा, आयुष डोसेजा, वैभव कंडपाल, रोहन राणा, इशांत शर्मा, नवदीप सैनी.