हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली की वापसी, जानिए दिल्ली के लिए कैसा रहा है उनका रिकॉर्ड

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली की वापसी, जानिए दिल्ली के लिए कैसा रहा है उनका रिकॉर्ड

विराट कोहली 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी में लंबे अंतराल के बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं. यह टूर्नामेंट 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक चलेगा.कोहली का इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Dec 2025 11:49 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में शामिल विराट कोहली एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में नजर आने वाले हैं. 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली अपनी घरेलू टीम दिल्ली की ओर से खेलेंगे. यह टूर्नामेंट 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक चलेगा, जिसमें देश की 32 टीमें हिस्सा लेंगी. सभी टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है. सभी मुकाबलों में कांटे की टक्कड़ होने की उम्मीद है. दिल्ली टीम की कप्तानी इस बार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत के हाथों में होगी, जबकि टीम में कई युवा और अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली का शानदार रिकॉर्ड

विराट कोहली का विजय हजारे ट्रॉफी में रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली रहा है.  2010 में कोहली आखिरी बार दिल्ली के लिए इस टूर्नामेंट में खेलने मैदान पर उतरे थे. 2008 से 2010 के बीच दिल्ली की टीम से खेलते हुए कोहली ने 13 मैचों में बल्लेबाजी करते हुए 819 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 68 से ज्यादा का रहा, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए खास माना जाता है.

विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली के नाम चार शतक और तीन अर्धशतक दर्ज हैं. खास बात यह है कि 2009 के सीजन में उन्होंने सिर्फ सात मैचों में 534 रन बना डाले थे. उस सीजन में कोहली के बल्ले से चार शतक निकले. यही नही कोहली ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. आज भी दिल्ली के लिए एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज है.

शानदार फॉर्म में लौट रहे हैं कोहली

विराट कोहली मौजूदा समय में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने लगातार दो शतक लगाए थे. जबकि तीसरे मुकाबले में वो 65 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर नाबाद लौटे थे. ऐसे में दिल्ली टीम को उनसे विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. यह टूर्नामेंट कोहली के लिए मैच प्रैक्टिस के साथ-साथ घरेलू क्रिकेट में अपनी छाप दोबारा छोड़ने का मौका भी है.

दिल्ली टीम से जुड़ी उम्मीदें

दिल्ली की टीम इस बार संतुलित नजर आ रही है. ऋषभ पंत के साथ विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, वहीं यश ढुल, आयुष बडोनी और प्रियंश आर्य जैसे युवा बल्लेबाज भी टीम को मजबूती देते हैं. गेंदबाजी में इशांत शर्मा अहम मौकों पर बढ़त दिला सकते हैं. उम्मीद की जा रही है कि विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबलों में ही अपनी क्लास दिखाएंगे और दिल्ली को नॉकआउट चरण तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे. 

पहले दो मैच में दिल्ली की टीम 

ऋषभ पंत (कप्तान), आयुष बडोनी (उपकप्तान), विराट कोहली, अर्पित राणा, यश ढुल, सार्थक रंजन, प्रियंश आर्य, तेजस्वी सिंह (विकेटकीपर), नितीश राणा, ऋतिक शौकीन, हर्ष त्यागी, सिमरजीत सिंह, प्रिंस यादव, दिविज मेहरा, आयुष डोसेजा, वैभव कंडपाल, रोहन राणा, इशांत शर्मा, नवदीप सैनी.

Published at : 23 Dec 2025 11:49 AM (IST)
Tags :
Vijay Hazare Trophy VIRAT KOHLI ODI Format CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में प्रदर्शन | Violence | Protest | India | ABP NEWS
Germany में बोले Rahul Gandhi,भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला, वोटचोरी करके हमें चुनाव हराया जा रहा|
Delhi News: आखिर क्यों महिलाओं को निकाला बाजार से बाहर? | Christmas | Kailash Market | Cap
BMC चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे पर बढ़ी सरगर्मी,महायुति और उद्धव-राज के बीच टिकट बंटवारे पर हुई चर्चा
Aravalli पर सियासत हुई तेज, Ashok Gehlot ने लगाए सरकार पर गुमराह करने का आरोप । Save Aravalli News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
बॉलीवुड
अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया ने लूटी महफिल, वीडियो देख फैंस बोले- 'ये तो कैटरीना कैफ जैसी लग रही हैं'
अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया ने लूटी महफिल, वीडियो देख फैंस ने किए कमेंट
जनरल नॉलेज
क्या हिंदू भी ले सकते हैं मुफ्ती भी डिग्री, जानें इसके लिए इस्लाम में क्या है नियम?
क्या हिंदू भी ले सकते हैं मुफ्ती भी डिग्री, जानें इसके लिए इस्लाम में क्या है नियम?
यूटिलिटी
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लास्ट डेट करीब, 2 लाख से ज्यादा की मिलती है मदद; यहां देखें पूरा प्रॉसेस
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लास्ट डेट करीब, 2 लाख से ज्यादा की मिलती है मदद; यहां देखें पूरा प्रॉसेस
शिक्षा
नीति आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! ये देश बने भारतीय स्टूडेंट्स की खास पसंद; भारत में भी इन देशों से आए छात्र
नीति आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! ये देश बने भारतीय स्टूडेंट्स की खास पसंद; भारत में भी इन देशों से आए छात्र
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget