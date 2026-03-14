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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटKuldeep Vanshika Marriage: एक-दूजे के हुए कुलदीप और वंशिका, शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम

Kuldeep Vanshika Marriage: एक-दूजे के हुए कुलदीप और वंशिका, शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम

Kuldeep Yadav Wedding: भारत के स्टार क्रिकेटर कुलदीप यादव 14 मार्च को शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने अपने बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा से शादी रचाई.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Mar 2026 11:05 PM (IST)
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Kuldeep Yadav Vanshika Wedding: भारत के स्टार क्रिकेटर कुलदीप यादव शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने 14 मार्च को अपनी बचपन की दोस्त वंशिका संग शादी रचाई. शादी समारोह और रस्में उत्तराखंड के मसूरी स्थित सवोय होटल में हुईं. दोनों परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त और क्रिकेट से जुड़ी कई जानीमानी हास्तियां भी ने कपल को आशीर्वाद देने पहुंचीं.

युजवेंद्र चहल काफी चर्चा में रहे, जिन्हें तिलक वर्मा के साथ डांस करते भी देखा गया. रिपोर्ट्स की मानें तो कुलदीप की शादी में विराट कोहली, पीयूष चावला, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, सुनील गावस्कर, रिंकू सिंह और सुरेश रैना भी शामिल हुए.

युजवेंद्र चहल ने कहा था कि वो अपने भाई कुलदीप यादव की शादी में खूब सारा डांस करना चाहते हैं और आनंदमयी होना चाहते हैं. दूसरी ओर स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा का कहना था कि वो दोबारा क्रिकेट पर ध्यान लगाने से पहले कुलदीप की शादी में खूब सारी मस्ती करना चाहते हैं.

दोनों की शादी की तस्वीर और वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है. खबर है कि 17 मार्च को लखनऊ में एक ग्रैंड रिसेप्शन होने वाला है, जिसमें क्रिकेट के अलावा राजनीति और बिजनेस जगत से जुड़ी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Mar 2026 11:05 PM (IST)
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