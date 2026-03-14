एक-दूजे के हुए कुलदीप और वंशिका, शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम

Kuldeep Yadav Vanshika Wedding: भारत के स्टार क्रिकेटर कुलदीप यादव शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने 14 मार्च को अपनी बचपन की दोस्त वंशिका संग शादी रचाई. शादी समारोह और रस्में उत्तराखंड के मसूरी स्थित सवोय होटल में हुईं. दोनों परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त और क्रिकेट से जुड़ी कई जानीमानी हास्तियां भी ने कपल को आशीर्वाद देने पहुंचीं.

युजवेंद्र चहल काफी चर्चा में रहे, जिन्हें तिलक वर्मा के साथ डांस करते भी देखा गया. रिपोर्ट्स की मानें तो कुलदीप की शादी में विराट कोहली, पीयूष चावला, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, सुनील गावस्कर, रिंकू सिंह और सुरेश रैना भी शामिल हुए.

युजवेंद्र चहल ने कहा था कि वो अपने भाई कुलदीप यादव की शादी में खूब सारा डांस करना चाहते हैं और आनंदमयी होना चाहते हैं. दूसरी ओर स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा का कहना था कि वो दोबारा क्रिकेट पर ध्यान लगाने से पहले कुलदीप की शादी में खूब सारी मस्ती करना चाहते हैं.

दोनों की शादी की तस्वीर और वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है. खबर है कि 17 मार्च को लखनऊ में एक ग्रैंड रिसेप्शन होने वाला है, जिसमें क्रिकेट के अलावा राजनीति और बिजनेस जगत से जुड़ी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है.

World champion Indian cricket team’s star spinner Kuldeep Yadav tied the knot with Vanshika today in Mussoorie, Uttarakhand. pic.twitter.com/kCcIAJ9a1d — ANI (@ANI) March 14, 2026

The wedding of Kuldeep Yadav and his wife Vanshika was completed today in Mussoorie. 💐❤️ pic.twitter.com/RINuOfd3JV — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) March 14, 2026

Mussoorie, Uttarakhand: Visuals show Indian cricketer Kuldeep Yadav enjoying his wedding evening with fellow cricketers and other family members. pic.twitter.com/2IidPHVBL1 — IANS (@ians_india) March 14, 2026

Congratulations to Kuldeep Yadav and Vanshika Chadha 🎉❤️ pic.twitter.com/IK7cvEVsPY — Ishan Joshi (@ishanjoshii) March 14, 2026

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