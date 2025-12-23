2025 अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के लिए 172 रनों की मैच विनिंग पारी खेलने वाले 19 साल के समीर मिन्हास सुर्खियों में बने हुए हैं. फैंस उनके धर्म के बारे में जानने को उत्सुक हैं. वहीं सोशल मीडिया पर उन्हें BCCI के अध्यक्ष मिथुन मन्हास के साथ भी जोड़ा जा रहा है.

बता दें कि दाएं हाथ के युवा बल्लेबाज समीर मिन्हास ने भारत के खिलाफ 2025 अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में सिर्फ 71 गेंद में शतक पूरा किया. उन्होंने सिर्फ 113 गेंद में 172 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 8 छक्के निकले. फाइनल से पहले सेमीफाइनल में समीर मिन्हास ने नाबाद 69 रनों की दमदार पारी खेली थी. वहीं टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में रिकॉर्ड 177 रन भी बनाए थे.

कौन हैं समीर मिन्हास?

समीर मिन्हास का जन्म 2 दिसंबर 1986 को पाकिस्तान के मुल्तान में हुआ था. उनके बड़े भाई अरफात मिन्हास भी क्रिकेटर हैं. अराफत मिन्हास पाकिस्तान के लिए चार टी20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं. वह समीर से एक साल बड़े हैं. अरफात मिन्हास पाकिस्तान के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेले थे. समीर अब पाकिस्तान क्रिकेट में एक अलग पहचान बना चुके हैं. जल्द ही वह इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कदम रख सकते हैं. समीर दमदार बल्लेबाजी के साथ-साथ लेग ब्रेक गेंदबाजी भी करते हैं.

क्या है समीर मिन्हास का धर्म?

समीर मिन्हास पाकिस्तान के मुस्लिम क्रिकेटर हैं. हालांकि, वह राजपूत समुदाय से आते हैं. अगर इनका इतिहास देखा जाए तो यह सूर्यवंशी राजपूत माने जाते हैं. इस समुदाय के लोग मन्हास और मिन्हास सरनेम लिखते हैं. भारत में इस समुदाय के काफी लोग रहते हैं. भारत में पंजाब और जम्मू-कश्मीर में इस समुदाय के लोगों की काफी संख्या है. वहीं पाकिस्तान में भी पंजाब और पीओके में इनकी संख्या काफी है. पहले ये सभी भारत में ही रहते थे, लेकिन आजादी के बाद जब बंटवारा हुआ तो कई मुस्लिम राजपूत पाकिस्तान में जाकर बस गए.

मिन्हास समुदाय राजपूत वंश से जुड़ा है और डोगरा राजवंश से संबंधित है. विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें मिन्हास, मन्हास या मिन्हाज के नाम से भी जाना जाता है. ऐतिहासिक रूप से, इन्हें सूर्यवंशी राजपूत माना जाता है.

जानें समीर मिन्हास का BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास से क्या है कनेक्शन?

बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास भी इसी समुदाय से हैं. हालांकि, मिथुन हिंदू राजपूत हैं, लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास भी राजपूत मन्हास वंश से हैं. बीसीसीआई अध्यक्ष बनने से पहले मिथुन मन्हास ने कोचिंग और प्रशासनिक पदों पर रहते हुए भारतीय क्रिकेट की सेवा की है. वह लंबे समय तक आईपीएल में भी खेले हैं.