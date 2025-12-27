Ind Vs NZ: वनडे में भारत बनाम न्यूजीलैंड मुकाबले में बने सबसे बड़े स्कोर क्या हैं? देखिए लिस्ट

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट में हमेशा हाई-स्कोरिंग मुकाबलों की झलक देखने को मिली है. जब भी ये दोनों टीमें आमने-सामने आई हैं, बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए हैं. खास बात यह है कि इस लिस्ट में भारत का दबदबा साफ नजर आता है. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने सबसे बड़े वनडे स्कोर बनाते हुए हर बार जीत दर्ज की है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड - 15 नवंबर 2023

15 नवंबर 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 397 रन बनाए और सिर्फ 4 विकेट गंवाए. इस मुकाबले में भारत का रनरेट करीब 8 का रहा, जिसने कीवी गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड दबाव में नजर आई और भारत ने यह मैच आराम से जीत लिया.

भारत बनाम न्यूजीलैंड - 8 मार्च 2009

8 मार्च 2009 को क्राइस्टचर्च में खेले गए वनडे मैच में भारत ने 392 रन बनाकर विदेशी धरती पर भी अपनी बल्लेबाजी ताकत का लोहा मनवाया. न्यूजीलैंड के खिलाफ यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा वनडे स्कोर है. इस मैच में भी भारत ने पूरे 50 ओवर खेले और 4 विकेट खोकर विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसे न्यूजीलैंड की टीम हासिल नहीं कर सकी.

भारत बनाम न्यूजीलैंड - 24 जनवरी 2023

24 जनवरी 2023 को इंदौर के मैदान पर भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 385 रन ठोके. हालांकि इस बार टीम ने 9 विकेट गंवाए, लेकिन आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर भारत ने मैच पर पूरी तरह पकड़ बनाए रखी. यह मुकाबला भी भारत के नाम रहा और दर्शकों को चौकों-छक्कों की भरपूर झलक मिली.

भारत बनाम न्यूजीलैंड - 8 नवंबर 1999

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाई-स्कोरिंग मुकाबलों की शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी. 8 नवंबर 1999 को हैदराबाद (डेक्कन) में भारत ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 376 रन बना दिए थे. उस दौर में यह स्कोर किसी करिश्मे से कम नहीं था. मजबूत बल्लेबाजी के चलते भारत ने यह मैच भी आसानी से जीत लिया.

भारत बनाम न्यूजीलैंड - 15 नवंबर 2003

15 नवंबर 2003 को हैदराबाद में ही भारत ने एक बार फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से परेशान कर दिया था. टीम इंडिया ने इस मुकाबले में कुल 353 रन बना डाले थे. 5 विकेट खोने के बावजूद भारत का दबदबा पूरे मैच में बना रहा और जीत भारत की झोली में गई.