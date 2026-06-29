आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय महिला टीम का अभियान सेमीफाइनल से पहले ही समाप्त हो गया है. कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया 12 देशों के इस टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण तक पहुंचने में सफल नहीं हो सकी. ग्रुप-ए की अंक तालिका में तीसरे पायदान पर रहने की वजह से भारतीय महिला टीम खिताब की दौड़ से बाहर हो गई. इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद हरमनप्रीत की कप्तानी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिस पर टीम इंडिया के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने स्थिति स्पष्ट की है.

सेमीफाइनल की रेस से बाहर

इंग्लैंड में आयोजित इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अपने अभियान का आगाज शानदार अंदाज में किया था. टीम ने अपने शुरुआती मुकाबलों में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान और उसके बाद नीदरलैंड्स को एकतरफा अंदाज में शिकस्त दी थी. हालांकि तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर बांग्लादेश को हराकर भारतीय टीम ने सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखा था लेकिन आखिरी ग्रुप मैच में मिली हार ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ झेली हार

सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने के लिए भारत को रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में हराना जरूरी था. भारतीय बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन का मजबूत स्कोर भी खड़ा किया था लेकिन कमजोर गेंदबाजी के चलते टीम इस लक्ष्य का बचाव नहीं कर सकी. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 6 विकेट शेष रहते लक्ष्य हासिल कर भारत को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया.

यह भी पढ़ें- ऑस्ट्रेलिया से हारकर टी-20 विश्वकप से बाहर हुई टीम इंडिया, हरमनप्रीत कौर ने दे दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

क्या छिनने वाली है हरमनप्रीत की कप्तानी?

इस निराशाजनक हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कोच अमोल मजूमदार से हरमनप्रीत कौर के भविष्य और उनकी कप्तानी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि अंतिम फैसला सेलेक्टर्स का होगा, लेकिन वह हरमनप्रीत के साथ बने रहने के पक्ष में हैं. मजूमदार ने कहा, 'कप्तान का फैसला करना सेलेक्टर्स का काम है. लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए, तो मेरा छोटा और सीधा जवाब हां होगा.'

यह भी पढ़ें- IND Vs IRE: हार के बाद छलका भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर का दर्द, कहा- 'हमें आयरलैंड ने पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया'

कोच मजूमदार ने टीम की कमजोरियों को स्वीकार करते हुए माना कि आगे बेहतर प्रदर्शन के लिए गेंदबाजी और फील्डिंग के स्तर में सुधार करना बेहद जरूरी है. इसके अलावा उन्होंने बल्लेबाजी में थोड़ा और आक्रामक रवैया अपनाने की जरूरत पर भी जोर दिया.