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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरहाणे के संन्यास पर विराट कोहली का इमोशनल पोस्ट, कहा- मेरा फेवरेट...

रहाणे के संन्यास पर विराट कोहली का इमोशनल पोस्ट, कहा- मेरा फेवरेट...

Virat Kohli Statement Ajinkya Rahane Retirement: अजिंक्य रहाणे की रिटायरमेंट पर विराट कोहली ने इमोशनल पोस्ट किया है. कोहली ने उन्हें अपना फेवरेट टेस्ट बैटिंग पार्टनर बताया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 30 Jul 2026 07:27 PM (IST)
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अजिंक्य रहाणे की रिटायरमेंट पर विराट कोहली की प्रतिक्रिया सामने आई है. इससे पहले सचिन तेंदुलकर भी रहाणे को विदाई संदेश दे चुके हैं. अब विराट कोहली ने उन्हें अपना फेवरेट टेस्ट बल्लेबाजी पार्टनर बताया है. रहाणे ने टेस्ट में नंबर-4 और नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए कई जादुई पारी खेली हैं.

विराट कोहली ने सोशल मीडिया मे माध्यम से अजिंक्य रहाणे की रिटायरमेंट पर प्रतिक्रिया दी. विराट ने अपने साथी खिलाड़ी को जीवन के अगले चैप्टर के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि स्लिप पोजीशन में उनसे कभी कैच छूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता था.

विराट कोहली ने लिखा - जिंक्स (अजिंक्य रहाणे), मेरे दोस्त एक शानदार करियर पर बधाई. आपने भारतीय क्रिकेट के लिए कमाल का काम किया है और आपको इस सफर पर गर्व होना चाहिए. स्लिप्स में सबसे भरोसेमंद हाथ और मेरे फेवरेट टेस्ट बैटिंग पार्टनर. मैं हमेशा आपकी भलाई की कामना करूंगा. भगवान की कृपया आप पर सदैव बनी रहे.

 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 Jul 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane VIRAT KOHLI Ajinkya Rahane Retirement
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