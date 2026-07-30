रहाणे के संन्यास पर विराट कोहली का इमोशनल पोस्ट, कहा- मेरा फेवरेट...
Virat Kohli Statement Ajinkya Rahane Retirement: अजिंक्य रहाणे की रिटायरमेंट पर विराट कोहली ने इमोशनल पोस्ट किया है. कोहली ने उन्हें अपना फेवरेट टेस्ट बैटिंग पार्टनर बताया.
अजिंक्य रहाणे की रिटायरमेंट पर विराट कोहली की प्रतिक्रिया सामने आई है. इससे पहले सचिन तेंदुलकर भी रहाणे को विदाई संदेश दे चुके हैं. अब विराट कोहली ने उन्हें अपना फेवरेट टेस्ट बल्लेबाजी पार्टनर बताया है. रहाणे ने टेस्ट में नंबर-4 और नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए कई जादुई पारी खेली हैं.
विराट कोहली ने सोशल मीडिया मे माध्यम से अजिंक्य रहाणे की रिटायरमेंट पर प्रतिक्रिया दी. विराट ने अपने साथी खिलाड़ी को जीवन के अगले चैप्टर के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि स्लिप पोजीशन में उनसे कभी कैच छूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता था.
विराट कोहली ने लिखा - जिंक्स (अजिंक्य रहाणे), मेरे दोस्त एक शानदार करियर पर बधाई. आपने भारतीय क्रिकेट के लिए कमाल का काम किया है और आपको इस सफर पर गर्व होना चाहिए. स्लिप्स में सबसे भरोसेमंद हाथ और मेरे फेवरेट टेस्ट बैटिंग पार्टनर. मैं हमेशा आपकी भलाई की कामना करूंगा. भगवान की कृपया आप पर सदैव बनी रहे.
Jinks, congratulations on a great career, buddy. You’ve done wonders for Indian cricket, and you can be very proud of your journey. The safest pair of hands in the slips and my favourite Test batting partner. Wishing you well always. God bless. 🤝🇮🇳@ajinkyarahane88 pic.twitter.com/bHGaas41gO— Virat Kohli (@imVkohli) July 30, 2026