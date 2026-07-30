12 मैदानों पर खेले जाएंगे 2027 ODI वर्ल्ड कप के मैच, ICC का बड़ा एलान

12 मैदानों पर खेले जाएंगे 2027 ODI वर्ल्ड कप के मैच, ICC का बड़ा एलान
ICC ODI World Cup 2027 Venue: 2027 वनडे वर्ल्ड कप के मैच दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के कुल 12 मैदानों पर खेले जाएंगे. ये तीनों देश वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे.
2027 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप अगले साल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा. विश्व कप टूर्नामेंट के लिए ICC ने 12 मैदानों पर मुहर लगा दी है. वर्ल्ड कप के मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीका के 8 स्टेडियम, जिम्बाब्वे के तीन और नामीबिया को मेजबानी के लिए सिर्फ एक मैदान मिला है.
2027 वनडे वर्ल्ड कप 4 अक्टूबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक चलेगा. बता दें कि यह 24 साल बाद है जब अफ्रीकी माहद्वीप में क्रिकेट वर्ल्ड कप की वापसी हुई है. इससे पहले अफ्रीका में आखिरी बार वर्ल्ड कप 2003 में खेला गया था, उस समय दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या नए मिलकर टूर्नामेंट की मेजबानी की थी.
मैदानों की लिस्ट
दक्षिण अफ्रीका- वांडरर्स स्टेडियम (जोहानिसबर्ग), सेंचुरियन (त्शवाने), न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड (केपटाउन), किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड (डरबन), सेंट जॉर्ज पार्क (गकेबेर्हा), मानगुआंग ओवल (ब्लूमफोनटेन), बोलैंड पार्क (पार्ल), बफेलो पार्क (कुगोम्पो सिटी)
जिम्बाब्वे- हरारे स्पोर्ट्स क्लब (हरारे), क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (बुलवायो), फाले मोसी-ओ-टून्या इंटरनेशनल स्टेडियम (विक्टोरिया फॉल्स)
नामीबिया- नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड (विंडहॉक)
𝐃𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 ➡️ #𝐂𝐖𝐂𝟐𝟕 🏆— ICC (@ICC) July 30, 2026
The 12 venues set to host the ICC Men's Cricket World Cup 2027 have officially been confirmed 🏟️https://t.co/QLxDyjmGjC
बदल गया है फॉर्मेट
इस बार वनडे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट भी बदला गया है. विश्व कप में कुल 14 टीम भाग लेंगी और टूर्नामेंट कॉ कुल 3 चरणों में विभाजित किया गया है. सबसे पहले क्वालीफाई करने वाली सबसे निचली रैंकिंग वाली तीन टीमों के बीच सुपर सीरीज खेली जाएगी, जिनमें से केवल एक ही आगे बढ़ पाएगी. उसके बाद 12 टीमों को 6-6 के दो ग्रुप में बांटा जाएगा, जिनमें से 7 टीम अगले चरण यानी सुपर-7 स्टेज में पहुंचेंगी. उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा.
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