Hardik Pandya Net Worth: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और जुनून की भी है. सूरत के एक साधारण परिवार से निकला यह खिलाड़ी आज क्रिकेट की दुनिया में न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से बल्कि अपने स्टाइल और ब्रांड वैल्यू से भी सुर्खियां बटोर रहा है.

बीसीसीआई से मिलती है करोड़ों की सैलरी

हार्दिक पंड्या को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) की ओर से ग्रेड A कॉन्ट्रेक्ट मिला हुआ है. इस कॉन्ट्रेक्ट के तहत उन्हें सालाना 5 करोड़ रुपये की रिटेनरशिप फीस दी जाती है. इसके अलावा वह हर मैच की फीस, बोनस और परफॉर्मेंस इंसेंटिव भी लेते हैं. यही नहीं, आईपीएल (IPL) में भी उनकी कमाई करोड़ों में होती है.

2025 सीजन के लिए मुंबई इंडियंस ने उन्हें 16.35 करोड़ रुपये में रिटेन किया है. इससे पहले हार्दिक गुजरात टाइटन्स के कप्तान रह चुके हैं और 2022 में उन्होंने टीम को पहली बार चैंपियन भी बनाया था.

ब्रांड एंडोर्समेंट से करते हैं तगड़ी कमाई

हार्दिक पंड्या सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि विज्ञापनों की दुनिया में भी बड़ा नाम बन चुके हैं. वह कई मशहूर ब्रांड्स जैसे Boat, Monster Energy, Gillette, Dream11, और Gulf Oil से जुड़े हुए हैं. हर ब्रांड से उन्हें लाखों रुपये की डील मिलती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 तक हार्दिक पंड्या की कुल संपत्ति 98 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है. इसमें उनकी बीसीसीआई सैलरी, आईपीएल इनकम और ब्रांड एंडोर्समेंट से होने वाली कमाई शामिल है.

लग्जरी लाइफस्टाइल और कार कलेक्शन

हार्दिक पंड्या का लाइफस्टाइल भी उनके खेल जितना ही चर्चित है. उनके पास कई महंगी कारें हैं जिनमें रोल्स-रॉयस, रेंज रोवर, पोर्श कायेन, और मर्सिडीज AMG G63 शामिल हैं. इसके अलावा मुंबई और वडोदरा में उनके पास आलीशान घर भी हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है.

सूरत के साधारण लड़के से बना स्टार

हार्दिक की यात्रा सूरत से शुरू हुई थी. उनके पिता हिमांशु पंड्या कार फाइनेंस का छोटा कारोबार चलाते थे, लेकिन बेटों के क्रिकेट के जुनून के लिए पूरा परिवार वडोदरा शिफ्ट हो गया. वहां हार्दिक ने किरण मोरे की क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग ली.

आर्थिक तंगी के कारण हार्दिक ने 9वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन क्रिकेट का जुनून कभी नहीं छोड़ा. 2015 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें सिर्फ 10 लाख रुपये में खरीदा, और यही उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.

आज हार्दिक सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक ब्रांड हैं, जिन्होंने दिखाया कि अगर जुनून सच्चा हो, तो कोई भी मंजिल दूर नही.