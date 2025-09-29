एसीसी अध्यक्ष और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेकर अपने साथ चले गए, वो इस बात से गुस्सा हो गए कि टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव उनसे ट्रॉफी क्यों नहीं ले रहे. रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. अवार्ड वितरण समारोह में सूर्या ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, जिसके बाद ये हुआ. भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी सेलिब्रेशन किया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. हार्दिक ने भी पिच के ऊपर बिना ट्रॉफी रखे ही अपना आइकोनिक पोज दिया.

वीडियो में आप देख सकते हो कि हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ट्रॉफी उठाने की एक्टिंग करते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं. उन्होंने ऐसे हाथ किए हुए हैं, जैसे उनके पास ट्रॉफी है. टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद हार्दिक पांड्या ने जैसे पिच के ऊपर ट्रॉफी रखकर आइकोनिक पोज दिया था, वैसा ही रविवार को किया. लेकिन अंतर बस इतना था कि इस बार पिच पर ट्रॉफी नहीं रखी हुई थी.

Hardik Pandya, Arshdeep Singh and Harshit Rana photoshoot with trophy without trophy.🤣😂🔥 #AsiaCupFinal pic.twitter.com/VTxjdg9VKI — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 29, 2025

कभी नहीं देखा होगा ऐसा सेलिब्रेशन

रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस तरह सेलिब्रेशन किया था, वैसा ही सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप का खिताब जीतने के बाद किया. अंतर बस इतना कि सूर्या के हाथों में कोई ट्रॉफी नहीं थी, जो उनके हक की थी लेकिन फिर भी प्लेयर्स ने ट्रॉफी इमैजिन करते हुए सेलिब्रेट किया. भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर ट्रॉफी जीती लेकिन मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने साथ ले गए. ये बचकाना लग सकता है लेकिन सच में ऐसा हुआ.

Suryakumar Yadav recreates Rohit Sharma’s iconic 2024 T20 World Cup celebration after Asia Cup win.🇮🇳🔥 #INDvPAK pic.twitter.com/Y8rJzgNvEX — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 28, 2025

हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह का था प्लान

सूर्यकुमार यादव को बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेशन करने का आईडिया हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने दिया था, जिसके बाद सूर्या ने ऐसा किया. इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

THE CELEBRATIONS OF TEAM INDIA AFTER WON THE ASIA CUP TROPHY. 🏆🇮🇳



- Captain Suryakumar Yadav recreated Rohit Sharma's iconic style.



pic.twitter.com/82sbvb1aBA — Tanuj (@ImTanujSingh) September 29, 2025

पाकिस्तानी खिलाड़ी देख रहे थे टीम इंडिया का सेलिब्रेशन ?

जिस समय भारतीय प्लेयर्स सेलिब्रेट कर रहे थे, तब पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्टेडियम में ही थी. आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी मुकाबले के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में मिलते हैं, हारने वाली टीम जीतने वाली टीम को बधाई देती है. लेकिन रविवार को क्या, टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान के किसी मैच में ये नहीं हुआ. टीम इंडिया ने फैसला किया था कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ न तो हाथ मिलेंगे न तो उनसे मिलेंगे, सिर्फ मैच होगा.