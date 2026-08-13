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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAUS vs BAN: बांग्लादेश ने तोड़ा कंगारुओं का घमंड, ऑस्ट्रेलिया ने टेके घुटने

AUS vs BAN: बांग्लादेश ने तोड़ा कंगारुओं का घमंड, ऑस्ट्रेलिया ने टेके घुटने

Australia vs Bangladesh 1st Test: पहले टेस्ट मैच के पहले दिन और पहले ही सेशन में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी का दम निकल गया है. बांग्लादेश के गेंदबाजों ने जमकर कहर बरपाया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 13 Aug 2026 09:12 AM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच डारविन में खेला जा रहा है. आज से शुरू हुए इस मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. टीम की शुरुआत तो शानदार रही, लेकिन पहले दिन के पहले ही सेशन में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी के परखच्चे उड़ गए.

पहले दिन में पहले सेशन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 74 के स्कोर पर चार विकेट खो दिए. ओपनिंग बल्लेबाज ट्रेविस हेड और जैक वेदराल्ड के बीच 45 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी का दम निकल गया.

29 रन के भीतर 4 विकेट

ट्रेविस हेड और जैक वेदराल्ड ने मिलकर पहले विकेट के लिए 45 रन जोड़ लिए थे. ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका हसन महमूद ने दिया, जिन्होंने जैक वेदराल्ड को 23 के स्कोर पर आउट कर दिया. उसके बाद तो बाकी का सेशन बांग्लादेश के नाम रहा. अगले 29 रन के भीतर ऑस्ट्रेलिया टीम के 4 विकेट गिर गए.

वेदराल्ड को वापस भेजने के अपने अगले ही ओवर में हसन महमूद ने ट्रेविस हेड को भी चलता किया, जिन्होंने 23 रन बनाए. मार्नस लाबुशेन का खराब दौर जारी है, जो 20 गेंद खेलकर सिर्फ 1 रन बना पाए. लाबुशेन को खाता खोलने में भी 14 गेंद लगीं. यह लगातार आठवीं पारी रही, जब लाबुशेन टेस्ट में 50 रन के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए. फिफ्टी ना लगाने का उनका यह सिलसिला पिछले साल दिसंबर से चला आ रहा है.

ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन भी कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए. उनकी पारी में कोई चौका नहीं आया, लेकिन एक छक्का जरूर आया. यह भी बताते चलें कि टेस्ट मैच की पहले से लेकर चौथी तक, कोई भी पारी रही हो, बांग्लादेश के गेंदबाज कभी भई कंगारू बैटिंग को 200 से कम स्कोर पर नहीं समेट पाए हैं.

यह भी पढ़ें: IND vs SL: पहले टेस्ट में श्रीलंका की खटिया खड़ी कर देंगे 3 भारतीय खिलाड़ी

बांग्लादेश के पास इतिहास दोहराने का मौका

डारविन टेस्ट में बांग्लादेश को बेहतरीन शुरुआत मिली है. उसके पास मौका है कि वह 2017 का इतिहास दोहराने का सुनहरा अवसर है. 2017 में बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली और एकमात्र जीत दर्ज की थी. शेर ए बांग्ला स्टेडियम में खेले गए उस मैच को बांग्लादेश ने 20 रनों से जीत लिया था. हालांकि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को कभी उसके घर में जाकर हरा नहीं पाया है. ऑस्ट्रेलिया जाकर 2003 में खेले गए दोनों टेस्ट मैचों में बांग्लादेश को पारी के अंतर से हार मिली थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 Aug 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
Bangladesh Cricket Team Aus Vs Ban Australia Vs Bangladesh AUS Vs BAN Test
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