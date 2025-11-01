हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन सी नई बाजी चल रहे गौतम गंभीर? अगर नहीं हुआ ऐसा तो संजू सैमसन का करियर खत्म! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

कौन सी नई बाजी चल रहे गौतम गंभीर? अगर नहीं हुआ ऐसा तो संजू सैमसन का करियर खत्म! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

संजू सैमसन का टी20 टीम से पत्ता साफ हो सकता है. खबर है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ऋषभ पंत को तीनों फॉर्मेट में विकेटकीपर की पहली चॉइस बनाना चाहता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Nov 2025 05:09 PM (IST)
संजू सैमसन का टी20 टीम से पत्ता साफ हो सकता है. खबर है कि सैमसन अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो भारतीय टीम मैनेजमेंट टी20 में विकेटकीपर के लिए ऋषभ पंत का रुख कर सकता है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में सैमसन ने टी20 में तीन शतक लगाए हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आने के बाद उनका बल्ला खामोश रहा है. उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 में नंबर-3 पर मौका दिया गया, लेकिन सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए थे.

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के मुताबिक गौतम गंभीर की लीडरशिप वाला टीम मैनेजमेंट चाहता है कि ऋषभ पंत को सभी फॉर्मेट में विकेटकीपर बनाया जाए. सैमसन की फॉर्म टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. इस साल वो 10 पारियों में केवल 185 रन बना सके हैं, और इस दौरान स्ट्राइक रेट लगभग 121 का रहा है.

सूत्र ने बताया कि गौतम गंभीर अच्छे परिणाम चाहते हैं, ऐसे में नियमित अच्छा प्रदर्शन ही सैमसन की जगह सुरक्षित रख पाएगा. रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि सैमसन अगली सीरीज में प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा.

सैमसन लंबे अरसे से टेस्ट और वनडे मैच नहीं खेले हैं, ऐसे में उन्हें टी20 टीम से भी बाहर कर दिया जाता है तो यह उनका करियर समाप्त होने जैसा होगा. क्योंकि ड्रॉप होने के बाद उनके लिए वापसी करना बहुत मुश्किल होगा.

वापसी कर चुके हैं ऋषभ पंत

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान ऋषभ पंत को पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ था. 3 महीने की रिकवरी के बाद आखिरकार पंत ने वापसी कर ली है. वो अभी दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज में इंडिया A की कप्तानी कर रहे हैं. पंत ने जुलाई 2024 के बाद कोई टी20 मैच नहीं खेला है, इस दौरान उन्हें टेस्ट टीम की उपकप्तानी मिल चुकी है.

सैमसन की फॉर्म गिरने का एक कारण यह भी है कि शुभमन गिल की वापसी के बाद उन्हें अचानक ओपनिंग से मिडिल ऑर्डर में रखा गया. उसी के बाद से सैमसन बड़ी पारी खेलने में असमर्थ दिखे हैं.

'पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले मेरा टेम्प्रेचर...' 90 सेकंड में जीत के बाद भी डर गए थे संग्राम; किया खुलासा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 01 Nov 2025 05:09 PM (IST)
INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR SANJU SAMSON RISHABH PANT
