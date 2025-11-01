रेसलर और एक्टर संग्राम सिंह ने कुछ दिन पहले सिर्फ 90 सेकंड में पाकिस्तानी रेसलर को हराकर सनसनी फैला दी थी. अब वह यूरोप में अपने अगले एमएमए मैच के लिए तैयारी कर रहे हैं. पाकिस्तानी रेसलर के खिलाफ मैच से पहले की रात को याद करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि उस रात उन्हें मुश्किल से 2 घंटे नींद आई थी.

एनबीटी को दिए इंटरव्यू में संग्राम सिंह ने कहा, "सच बताऊं तो उस रात (पाकिस्तानी रेसलर के खिलाफ मैच से पहले) मुझे मुश्किल से 2 घंटे नींद आई होगी. अगर कोई मेरा टेम्परेचर देखता तो 100 से ऊपर ही होता."

रेसलर ने बताया कि उनके कोच ने भी उनसे साफ़ कहा था कि तुम नेपाल या बांग्लादेश के रेसलर से हार जाना लेकिन पाकिस्तान के रेसलर से मत हारना. उन्होंने बताया, "जब सीने में उसका पहला मुक्का पड़ा, तब जाकर मैं जागा. तब आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलना सबसे ज्यादा कठिन होता है, वीर कोई भी खेल क्यों न हो."

40 की उम्र में संग्राम सिंह ने की MMA में एंट्री

संग्राम सिंह भारत के पहले रेसलर हैं, जिन्होंने 40 साल की उम्र से अधिक में एमएमए में एंट्री की. वह नई पीढ़ी के बच्चों को मोटीवेट करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि भारत में कॉम्बैट स्पोर्ट्स और फुटबॉल बहुत फेमस हैं, लेकिन इन खेलों में भारत का कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है. उन्हें ये बुरा लगता था. अब संग्राम यूरोप की सबसे बड़ी लेवल फाइट में शामिल होने जा रहे हैं. वह इस मुकाम पर पहुंचने वाले भारत के पहले रेसलर होंगे.

इस बातचीत में उन्होंने अपने मुश्किल दौर को भी याद किया. बचपन में उन्हें गठिया बाय हो गया था, इस कारण वह 11 साल की उम्र तक करीब 8 साल तक व्हीलचेयर पर रहे थे. यहां तक कि डॉक्टर्स ने उनकी बीमारी ठीक नहीं होने की बात तक कह दी थी. उन्होंने अपनी मां को श्रेय देते हुए कहा कि उनके कारण वह आज यहां तक पहुंच पाए हैं.

संग्राम सिंह ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि डायटिशियन की सलाह पर भी कभी घर का खाना न छोड़ें. उन्होंने कहा कि, घर की रोटी, दाल चावल में शरीर को सब कुछ मिल जाता है. उन्होंने सलाह दी कि युवाओं को दिन में कम से कम 24 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए.